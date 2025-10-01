Принцеса Теодора фон Ауерсперг: На 3 октомври ще се състои първият Гала концерт „Esperanza for Life“

Your browser does not support the audio element. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Принцеса Теодора фон Ауерсперг и диригента на "Тайният оркестър" Николай Стоев!

На 3 октомври от 19.00ч. в Зала „България“ предстои една изключителна вечер на изкуство и дарителство в Зала „България“ на Софийската филхармония.



Първият Гала концерт „Esperanza for Life“ не е просто празник на музиката и танца — това е първата стъпка в една глобална инициатива в името на живота, състраданието и въздействието.

Представяща водещи български артисти, изненадващи изпълнения и мисия в подкрепа на деца и животни в нужда, тази вечер обещава да бъде едновременно вълнуваща и значима.

Вашата подкрепа помага за финансирането на проекти на:

– SOS Детски селища България

– Подбрани ПРОЕКТИ ЗА СПАСЯВАНЕ НА ЖИВОТНИ в България

Присъединете се. Празнувайте живота. Променяйте съдби.

Бъдете част от исторически момент — първия концерт „Esperanza for Life“ —вдъхновяващо събитие на живо, което празнува духа на живота чрез необикновен синтез от музика, танц, визуални ефекти и артистично сътрудничество.

Това не е просто концерт — това е началото на едно глобално движение. С „Esperanza for Life“ засаждаме семето на едно световно движение — празник на живота във всичките му форми, воден от любов, състрадание и преобразяващата сила на изкуството.



С участието на:

Надежда Цанова, Георги Черкин, Виктория Василенко – пиано

Хор „Ваня Монева“

Камерен ансамбъл “The Secret Orchestra” с диригент Николай Стоев

Балетно студио “Джулия”

Лора Маркова – цигулка

Мина Кирилова - флейта

Виолета Радомирска – мецосопрано

Стефани Кръстева – сопран

Станислав Арабаджиев - джаз пианист

Йоанна Буковска – актриса

Веса Тонова – прима балерина

Росен Канев – премиер балетист

Лидия Ганева – певица

гост солист “Jiliaan”

водещи: Йоанна Драгнева и принцеса Теодора фон Ауерсперг

Този първи концерт дава начало на глобалната инициатива „Esperanza for Life“ на TvA International Foundation, обединяваща хора и култури чрез изкуството с обща мисия да:

• Празнуваме живота

• Вдъхновяваме състрадание

• Създаваме значимо въздействие

Присъединете се към изграждането на световна общност, която вярва в красотата, емпатията и действията.

Да даряваме с мисия.

Всички нетни приходи от събитието ще бъдат в подкрепа на:

• SOS Детски селища България – в подкрепа на деца, лишени от родителска грижа

• Подбрани проекти за СПАСЯВАНЕ НА ЖИВОТНИ – защита и грижа за животни в нужда в България

Празнувайте живота. Подкрепете промяната. Вдъхновете надежда.

Добре дошли в общността на „Esperanza for Life“!

Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община през 2025 г.

Съорганизатори: Столична община, Министерство на културата, Софийска филхармония

Проектът се осъществява с подкрепата на Национален фонд "Култура", Столична община, Министерство на културата.

Билети на касата на Зала „България“, както и чрез Eventim.bg