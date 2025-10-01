Принцеса Теодора фон Ауерсперг: На 3 октомври ще се състои първият Гала концерт „Esperanza for Life“
На 3 октомври от 19.00ч. в Зала „България“
Публикувано на 01.10.2025
Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Принцеса Теодора фон Ауерсперг и диригента на "Тайният оркестър" Николай Стоев!
На 3 октомври от 19.00ч. в Зала „България“ предстои една изключителна вечер на изкуство и дарителство в Зала „България“ на Софийската филхармония.
Първият Гала концерт „Esperanza for Life“ не е просто празник на музиката и танца — това е първата стъпка в една глобална инициатива в името на живота, състраданието и въздействието.
Представяща водещи български артисти, изненадващи изпълнения и мисия в подкрепа на деца и животни в нужда, тази вечер обещава да бъде едновременно вълнуваща и значима.
Вашата подкрепа помага за финансирането на проекти на: – SOS Детски селища България – Подбрани ПРОЕКТИ ЗА СПАСЯВАНЕ НА ЖИВОТНИ в България
Присъединете се. Празнувайте живота. Променяйте съдби.
Бъдете част от исторически момент — първия концерт „Esperanza for Life“ —вдъхновяващо събитие на живо, което празнува духа на живота чрез необикновен синтез от музика, танц, визуални ефекти и артистично сътрудничество.
Това не е просто концерт — това е началото на едно глобално движение. С „Esperanza for Life“ засаждаме семето на едно световно движение — празник на живота във всичките му форми, воден от любов, състрадание и преобразяващата сила на изкуството.
С участието на:
Надежда Цанова, Георги Черкин, Виктория Василенко – пиано
Хор „Ваня Монева“
Камерен ансамбъл “The Secret Orchestra” с диригент Николай Стоев
Балетно студио “Джулия”
Лора Маркова – цигулка
Мина Кирилова - флейта
Виолета Радомирска – мецосопрано
Стефани Кръстева – сопран
Станислав Арабаджиев - джаз пианист
Йоанна Буковска – актриса
Веса Тонова – прима балерина
Росен Канев – премиер балетист
Лидия Ганева – певица
гост солист “Jiliaan”
водещи: Йоанна Драгнева и принцеса Теодора фон Ауерсперг
Този първи концерт дава начало на глобалната инициатива „Esperanza for Life“ на TvA International Foundation, обединяваща хора и култури чрез изкуството с обща мисия да: • Празнуваме живота • Вдъхновяваме състрадание • Създаваме значимо въздействие
Присъединете се към изграждането на световна общност, която вярва в красотата, емпатията и действията. Да даряваме с мисия.
Всички нетни приходи от събитието ще бъдат в подкрепа на:
• SOS Детски селища България – в подкрепа на деца, лишени от родителска грижа • Подбрани проекти за СПАСЯВАНЕ НА ЖИВОТНИ – защита и грижа за животни в нужда в България
Празнувайте живота. Подкрепете промяната. Вдъхновете надежда.
Добре дошли в общността на „Esperanza for Life“!
Фестивалът е част от Календара на културните събития на Столична община през 2025 г.
Съорганизатори: Столична община, Министерство на културата, Софийска филхармония
Проектът се осъществява с подкрепата на Национален фонд "Култура", Столична община, Министерство на културата.
Билети на касата на Зала „България“, както и чрез Eventim.bg
Международната фондация „Теодора фон Ауерсперг“ (TvA) в София, България е новосъздадена организация, първоначално базирана във Виена, Австрия. Тя има за цел да подпомага културни, образователни и филантропски инициативи, които почитат наследството на принцеса Теодора фон Ауерсперг и нейния ангажимент към международното сътрудничество, хуманитарните усилия и общественото развитие
Фондацията се стреми да се превърне във водеща организация в насърчаването на междукултурния диалог, устойчивото развитие, както и в подкрепата на образованието и изкуствата както в България, така и в световен мащаб.