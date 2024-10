Принцеса Теодора фон Ауерсперг и Надежда Цанова ще помагат на обществото чрез музикалното изкуство

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с принцеса Теодора фон Ауерсперг и Надежда Цанова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Международната фондация „Теодора фон Ауерсперг“ (TvA) в София, България е новосъздадена организация, първоначално базирана във Виена, Австрия. Тя има за цел да подпомага културни, образователни и филантропски инициативи, които почитат наследството на принцеса Теодора фон Ауерсперг и нейния ангажимент към международното сътрудничество, хуманитарните усилия и общественото развитие

Фондацията се стреми да се превърне във водеща организация в насърчаването на междукултурния диалог, устойчивото развитие, както и в подкрепата на образованието и изкуствата както в България, така и в световен мащаб.

Принцесата има български произход и е наследник на един от най-старите аристократични родове в Европа. Фондацията, която създава има за цел да защитава и подкрепя бездомните животни и децата в нужда. Ето защо, по време на представянето пред медиите ще се състои кратка церемония по символичното предаване на ключ на принцеса Теодора фон Ауерсперг в контекста на кампанията на Столична община „БезДОМен или ДОМашен. Ключът е в теб!“– за осиновяване на бездомни животни „7 ключа за 7 посланици”