Тази неделя - "Приказки за акордеон" с Александър Маринов и Софийската филхармония

На 12 октомври от 11.00ч. в зала "България" ще се проведе концерта за деца и младежи "Приказки за акордеон" с участието на Александър Маринов и Софийската филхармония. В концерта под палката на Любомир Денев-син ще участват актьорите Петко Венелинов и Ярослава Павлова. В програмата ще прозвучи произведението на Вацлав Троян "Приказки, разказани с акордеон".

Александър Маринов е роден на 19.05.1994 г. в град Пловдив. От 7-годишна възраст учи акордеон в НУМТИ „Добрин Петков“, където през 2013 завършва. В АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ завършва бакалавърска степен и две магистърски, като през времето на обучението му там, водещо е било това да докаже, че където и да се обучава човек, с желание и труд може да постигне много. През този период е бил част от майсторски класове на световни имена в акордеонното изкуство като Юрий Шишкин, Владимир Зубицки и Фредерик Дешамп.

Свирил е с ансамбли в държави като Унгария, Гърция, Полша, Чехия. От 2022 е преподавател по акордеон в НУМТИ „Добрин Петков“, като негови ученици са печелили награди от конкурси в България, Сърбия, Украйна, Англия, Турция, Франция.

През 2018 е поканен за майсторски клас на тема „Българският музикален фолклор“ в Ларнака, Кипър.

През 2024 г. изнася солов концерт по повод откриване на Национален конкурс за акордеонисти – „Танцуващи клавиши“ в Нови Пазар. През 2025 е част от преподавателският екип на Международен фолклорен семинар – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив.

През 2024 и 2025 г. участва като солист на международният акордеонен фестивал „Akorder”- град Истанбул, Турция, където представя джаз музика, френска музика, български фолклор. Участва в Дует – Хер/Мар дуо със световно известният баянист Горка Хермоса – Испания, Баски регион.

Член е на жури на международни конкурси за акордеонисти – Trophee mondiale accordion (2023, 2024, 2025 г.) – Франция ; Accordion Stars international (2023, 2024 г.) – САЩ ; Възерiунке Прикарпатя (2023, 2024 г.) – Украйна ; BCA International festival – Англия ; Perpetuum mobile ( 2024, 2025 г. ) – Украйна.