През септември предстои XLII издание на Международния хоров конкурс „Проф. Георги Димитров“

Предстои XLII издание на Международния хоров конкурс „Проф. Георги Димитров“, по време на който ще се проведе и Конкурса за Голямата награда на Европа за хорово пеене 2024.

Международният хоров конкурс е член на Асоциацията, която връчва Голямата награда на Европа за хорова музика – „Grand Prix Europe“ последователно в Арецо (Италия), Дебрецен (Унгария), Тур (Франция), Марибор (Словения), Варна (България) и Толоса (Испания). През 2024 г. хоровият конкурс във Варна ще се проведе от 12 до 15 септември. В рамките на конкурса ще бъде определен и носителят на Голямата награда Варна за хорово пеене и ще се състои и Конкурсът за голямата награда на Европа за хорово пеене (на 14 септември във Варна). От 12 до 15 септември ще се състои и VI тото издание на Националния фестивал на детските и младежки хорове.

Очаква се да пристигнат 12 хора (440 участници) от цял свят, които ще пеят пред публика от около 2000 души.

Участници в Конкурса за Голямата награда на Европа за хорово пеене 2024

1. Coro da Camera di Torino – Torino, Italy

2. Coro de Jovenes de Madrid – Madrid, Spain

3. Suhar Korua – Donostia, Basque Country, Spain

4. Zero 8 – Stockholm, Sweden

Участници в XLII Международен хоров конкурс „Проф. Георги Димитров“

1. Academic choir “Tone Tomšič” from the University of Ljubljana – Ljubljana, Slovenia

2. IMUSICAPELLA – Imus, Philippines

3. Академичен хор "Ангел Манолов" – София, България

4. New Dublin Voices – Dublin, Ireland

5. Parahyangan Catholic University Choir (UNPAR Choir) – Bandung, Indonesia

6. The Mad Singers – Yuen Long, Honk Kong

7. Youth Choir Kamēr - Riga, Latvia

8. Emil Komel youth mixed choir – Gorizia, Italy