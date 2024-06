"Повече за книгите" по Classic FM: Преслав Стоянов представя ново уникално изследване за оркестровото свирене

Your browser does not support the audio element.

На 11 юни от 18.30ч. в залата на Съюза на българските композитори в София ще се проведе представяне на книгата "Тенденции в третирането на оркестъра в Европа от втората половина на ХХ в. до началото на XXI в.". Изданието излиза под знака на „Изток Запад“, а автор е Преслав Стоянов. Той е син на големия български поет, писател, преводач, дипломат, преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“Румен Стоянов.

Преслав Стоянов е възпитаник на три ВУЗ-а - Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, Университета на гр. Бразилия и СУ „Св. Климент Охридски“. Освен че свири на китара и пиано, е изучавал композиция при редица изтъкнати преподаватели, а оркестрация следва при проф. Александър Текелиев, като през 2021г. защитава докторския си труд по симфонична оркестрация под научното ръководство на проф. Андрей. Диамандиев.

Какви са "Тенденциите в третирането на оркестъра в Европа от втората половина на ХХ в. до началото на XXI в." и каква е причината да ги представи, чуйте от интервюто на Георги Митов-Геми с Преслав Стоянов, разположено в звуковия файл под главната снимка!