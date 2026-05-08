В ефир

Pop out player
7

Програма
Новини
Премиера със звездни солисти на грандиозния музикален спектакъл „От Виена до Ню Йорк“ на 11 май във Велико Търново

Премиера със звездни солисти на грандиозния музикален спектакъл „От Виена до Ню Йорк“ на 11 май във Велико Търново

На 11 май от 19.00ч. в залата на МДТ К.Кисимов, В.Търново

Публикувано на 08.05.2026

Музикално-драматичният театър „Константин Кисимов“ Велико Търново представя изискан концерт-спектакъл, който обединява във вълнуващо музикално пътешествие най-популярните арии дуети и емблематични откъси от света на оперетата и мюзикъла с популярна музика от XX век.

Постановката с искрящия почерк на Марио Николов, сценарий и режисура, предлага стилно изградено сценично преживяване, в което музиката и драматургията се преплитат в органично цяло. Под диригентството на Ганчо Ганчев оркестърът води публиката през богата палитра от емоции – от блясъка на виенската класика до динамиката на съвременния мюзикъл.

Хореографията на Антоанета Алексиева и Светлин Ивелинов допълва сценичната картина с изящество и енергия, създавайки визуален разказ, който подчертава музикалната драматургия. Ефирни валсове, бляскави ансамблови сцени и стилни хореографски решения изграждат атмосфера на неподражаем виенски шик.

Концерт-спектакълът впечатлява със своята логическа последователност и драматургична цялост – характерни за най-добрите образци на мюзикъла. Всяко изпълнение е внимателно вплетено в общия наратив, превръщайки вечерта в пълнокръвно театрално изживяване, което съчетава музика, танц и сценично майсторство.

Публиката ще се пренесе в свят на романтика, страст и сценичен разкош – празник за сетивата и истинско признание към непреходното очарование на оперетата и мюзикъла.

В концерт спектакъла участват звездни солисти, оркестърът и билетът на Драматично-музикалния театър "Константин Кисимов" В.Търново.

Любителите на красивата музика ще имат възможност да чуят специално подбраните световни хитове в изпълнение на солистите Валерия Пейчева, Мирела Ябанджиева, Полина Петкова, Християна Лоизу и гост-солистите: Валентина Корчакова - звезда на Националния музикален театър "Стефан Македонски" - София, както и режисьора на спектакъла, известният тенор Марио Николов.

"В един музикален спектакъл като "От Виена до Ню Йорк", включващ арии и ансамбли от различни произведения, се следва драматургичната линия спрямо логиката и последователността, обслужващи идеята на сценария. Точно това е предизвикателството и в режисурата - връзките между отделните малки откъси, за да се получи общ художествен образ на спектакъла. Лично аз с удоволствие правя подобни спектакли и това е визията ми за съвременен музикален театър." споделя режисьорът и автор на сценария Марио Николов, който е носител на редица отличия за постановъчната си работа, сред които и Кристална лира’2010 именно за такъв спектакъл на Националния музикален театър в София, в творчески тандем с Антоанета Алексиева и Светлин Ивелинов.

Премиерата на музикалното пътешествие „От Виена до Ню Йорк“ е на 11 май от 19.00ч. в залата на МДТ К.Кисимов, В.Търново. Билети на касата и онлайн

Ключови думи:
© Радиокомпания Си.Джей ООД. Всички права са запазени.