Премиера със звездни солисти на грандиозния музикален спектакъл „От Виена до Ню Йорк“ на 11 май във Велико Търново

Музикално-драматичният театър „Константин Кисимов“ Велико Търново представя изискан концерт-спектакъл, който обединява във вълнуващо музикално пътешествие най-популярните арии дуети и емблематични откъси от света на оперетата и мюзикъла с популярна музика от XX век.

Постановката с искрящия почерк на Марио Николов, сценарий и режисура, предлага стилно изградено сценично преживяване, в което музиката и драматургията се преплитат в органично цяло. Под диригентството на Ганчо Ганчев оркестърът води публиката през богата палитра от емоции – от блясъка на виенската класика до динамиката на съвременния мюзикъл.

Хореографията на Антоанета Алексиева и Светлин Ивелинов допълва сценичната картина с изящество и енергия, създавайки визуален разказ, който подчертава музикалната драматургия. Ефирни валсове, бляскави ансамблови сцени и стилни хореографски решения изграждат атмосфера на неподражаем виенски шик.

Концерт-спектакълът впечатлява със своята логическа последователност и драматургична цялост – характерни за най-добрите образци на мюзикъла. Всяко изпълнение е внимателно вплетено в общия наратив, превръщайки вечерта в пълнокръвно театрално изживяване, което съчетава музика, танц и сценично майсторство.

Публиката ще се пренесе в свят на романтика, страст и сценичен разкош – празник за сетивата и истинско признание към непреходното очарование на оперетата и мюзикъла.

В концерт спектакъла участват звездни солисти, оркестърът и билетът на Драматично-музикалния театър "Константин Кисимов" В.Търново.

Любителите на красивата музика ще имат възможност да чуят специално подбраните световни хитове в изпълнение на солистите Валерия Пейчева, Мирела Ябанджиева, Полина Петкова, Християна Лоизу и гост-солистите: Валентина Корчакова - звезда на Националния музикален театър "Стефан Македонски" - София, както и режисьора на спектакъла, известният тенор Марио Николов.

"В един музикален спектакъл като "От Виена до Ню Йорк", включващ арии и ансамбли от различни произведения, се следва драматургичната линия спрямо логиката и последователността, обслужващи идеята на сценария. Точно това е предизвикателството и в режисурата - връзките между отделните малки откъси, за да се получи общ художествен образ на спектакъла. Лично аз с удоволствие правя подобни спектакли и това е визията ми за съвременен музикален театър." споделя режисьорът и автор на сценария Марио Николов, който е носител на редица отличия за постановъчната си работа, сред които и Кристална лира’2010 именно за такъв спектакъл на Националния музикален театър в София, в творчески тандем с Антоанета Алексиева и Светлин Ивелинов.

Премиерата на музикалното пътешествие „От Виена до Ню Йорк“ е на 11 май от 19.00ч. в залата на МДТ К.Кисимов, В.Търново. Билети на касата и онлайн