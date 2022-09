Прекрасна музика през есента с “Пиано Екстраваганца” и „Камералия“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече интервюто на Радостина Узунова с пианиста Людмил Ангелов- основател и артистичен директор на фестивалите "Пиано екстраваганца" и "Камералия", разположено в звуковия файл под главната снимка!

През 2022 г.ще се проведе 12-тото издание на фестивала „Пиано Екстраваганца“ и 4-тото издание на международния музикален фестивал „Камералия“. Фестивалите са част от Културния календар на Столична община.

Серията от 9 концерта в “Пиано Екстраваганца” ще се проведат от 28 септември до 1 ноември с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столична Община. Партньори на фестивала са Софийската филхармония, СГХГ, Софийската опера и балет, Посолството на Република Румъния, Посолството на Кралство Испания, Посолството на Република Турция, Италианския културен институт, Полския институт. В емблематични локации на София, сред които зала “България”, камерна зала “България”, СГХГ, и Софийската опера, меломаните ще могат да се насладят на изключително вълнуващи клавирни рецитали, джаз и камерни концерти. Фокусът, разбира се, е върху музиката за пиано, инструментът който присъства във всички програми от събитието.

Фестивалът “Пиано Екстраваганца” ще се открие с тържествен концерт под патронажа на Президента на Република България, Румен Радев, посветен на 15-та годишнина от приемането на България и Румъния в ЕС. За това събитие е поканен Националния младежки симфоничен оркестър на Румъния под диригентството на Маестро Кристиан Мандял и със солисти Минчо Минчев и Людмил Ангелов. В останалите концерти публиката ще може да се наслади на изкуството на артисти като пианистите Christoph Soldan (Германия), Daniel del Pino (Испания), Paolo Francese (Италия), клавирното дуо Marco Schiavo – Sergio Marchegiani (Италия), Giorgi Gigashvili (Грузия), известният български джаз-пианист Димитър Бодуров и дебютен рецитал на Dogaç Bezdüz (Турция). Фестивалът ще бъде закрит с концерт в партньорство със Софийската опера и балет, в който световно известния италиански баритон Davide Damiani и пианистът Людмил Ангелов ще изпълнят гениалния песенен цикъл “Зимен път” от Фр. Шуберт, съчетан с хореография в изпълнение на прима балерината на Националната опера във Варшава, Anna Hop.

Програмата на международния музикален фестивал „Камералия“ включва четири концерта – на 3, 18, 26 и 31 октомври 2022, в партньорство със Софийската филхармония, СГХГ, Института Сервантес и Института Камойнш. В ключови локации на София – камерна зала „България“ и СГХГ, меломаните ще могат да се насладят на тези изключителни концерти, представящи оригинална палитра от стилове и нова концепция за камерната музика. Тя се базира на представянето на музиканти от различни държави, събрани от една обща страст – съвместното правене и изживяване на музиката в нейните различни жанрове.

Откриването на фестивала „Камералия“ ще бъде с концерт на джаз триото в състав Константин Костов (пиано), Христо Йоцов (ударни) и Димитър Карамфилов (контрабас) с авторска джаз версия от Константин Костов на „Картини от една изложба“ от Модест Мусоргски. На втория концерт фестивалът ще представи концерт на две много талантливи млади музикантки – цигуларката Лора Маркова и пианистката София Чернишкова, с програма от шедьоври на камерната музика. На третия концерт публиката ще може да се наслади на изкуството на дуото Ricardo Martins (португалска китара) и Bruno Davide (виола де фадо), които ще изпълнят програма с тематичното заглавие „Португалска страст“. Концертът е в партньорство с Института Камойнш.

Закриването на фестивала ще бъде с концерт на двама изключителни музиканти, работещи като камерно дуо от много години – кларинетистът Paul Meyer (Франция) и пианистът Antonio Soria (Испания), които ще изпълнят шедьоври от камерния репертоар от ХХ век. Концертът е в партньорство с Института Сервантес.

Пълната програма на фестивалите можете да видите на http://www.piano-extravaganza.com/ и на http://www.cameralia.com/

Повече за организаторите: Фестивалите се организират от фондация “Пиано Екстраваганца”. Наред с подготвянето на фестивалната програма, една от важните цели на фондацията е и възстановяване на световното музикално наследство, посредством събиране на музикални партитури на малко познати творби и тяхното изпълнение във фестивалните концерти. Освен артистичен директор на фестивалите “Пиано Екстраваганца” и „Камералия“, маестро Людмил Ангелов е основател и куратор на съдържанието им.

Повече за фестивала: Фестивалът “Пиано Екстраваганца” е едно от най-значимите музикални фестивални събития в България и Източна Европа. Освен артистичен директор, маестро Людмил Ангелов е негов основател и куратор на съдържанието. Фестивалът е печелил престижни отличия, като наградата “Музикален проект на годината” в годишните награди на предаването “Алегро Виваче” на БНР за 2016 г. и признанието на ЮНЕСКО за опазване на световното музикално наследство.