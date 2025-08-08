Предстоят индийски класически танцови представления в България

Посолството на Индия, в сътрудничество с Индологическата фондация „Изток-Запад“ и с активната подкрепа на местните общини, организира серия от индийски класически танцови представления в цяла България от 13 до 17 август 2025 г. Представленията ще се проведат в градовете Кюстендил, София, Варна и Бургас, съобщават от дипломатическата мисия на Индия в България.

В тези събития ще участва един от най-известните индийски танцови ансамбли „Одиси“, ръководен от г-жа Арупа Гаятри Панда, призната за една от най-добрите танцьорки на Одиси от своето поколение. Групата е спонсорирана от Индийския съвет за културни отношения (ICCR) – организация на правителството на Индия, посветена на насърчаването на културните отношения на Индия със света чрез културен обмен и артистично сътрудничество.

Танцът „Одиси“ е една от най-известните форми на индийски класически танц, с корени в древните храмове на Одиша, в Източна Индия. Традиционно изпълняван от жени танцьорки, известни като Махари, Одиси е възникнал като свещен дар към бог Джаганнатх, главното божество на региона. Танцът се отличава с лиричната си грация, чувствен израз и дълбок акцент върху бхакти бхава - дух на предана любов към божественото.