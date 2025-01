Сабина Йорданова: "Има сериозна криза за фаготисти в България"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми със Сабина Йорданова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

"Има сериозна криза за фаготисти в България". Затова алармира пред Classic FM фаготистката и преподавател Сабина Йорданова. По думите й, има инструменти, които са на разположение в Музикалното училище в София, но в момента само две деца се обучават на тях. Според нея, кризата вече се отразява в някои оркестрови състави. "Инструментът не е по-сложен за изучаване от останалите духови инструменти, въпреки че така изглежда на пръв поглед", споделя Йорданова. "Фаготът се доближава най-много до човешкия глас", твърди тя. "Надявам се по-често да се включва като солиращ инструмент, както това се случва при цигуларите и пианистите", посочва Йорданова. За да популяризира, тя се заема с организацията на поредица от събития, посветени на красивия дървен духов инструмент фагот, която ще се състои през 2025г. в София.

Предстои специализирано изложение на различни видове фагот е планирано за 13-15.05.2025 всеки ден от 10:00 в сградата на НМА “Проф. Панчо Владигеров” на бул. “Евлоги и Христо Георгиеви” 94. По време на изложението ще се проведе и уъркшоп за изработване на стройки за фагот. На 15.05.2025г. от 16.00ч. в голямата зала на НМА ще се състои концерт на трио фаготи - заключително събитие на изложението за тези дървени духови инструменти.

Централното концертно събитие в седмицата с фокус фагот ще се състои на 18.01.2025 от 19.00 в камерна зала “България” под мотото “Рожден ден: Моцарт и още нещо”. Концепцията на концерта е интригуваща и атрактивна. В начслото на програмата ще прозвучи изсвирим октет за струнни и духови инструменти от Щефан Шефер, следван от септет за същия тип състав от проф. Симеон Венков. В програма са включени и класически творби от Моцарт, Бетовен и Ботезини в солови изпълнения на учениците от НМУ “Любомир Пипков” Димана Темнискова (флейта), Антон Величков (обой), Ивета Мирчева (кларинет) и Александър Маджаров (валдхорна), а Боян Еленков (фагот) ще изпълни заедно със своя преподавател д-р Сабина Йорданова соната за два фагота от В.А. Моцарт

Билети на касата на зала “България” и в мрежата на eventim.bg

Сабина Йорданова завършва НМУ “Л. Пипков” със специалност фагот и продължава образованието си в Германия. Има степени магистър за солист съвременен фагот от Hochschule für Musik „Franz Liszt” Weimar (2008) и Eesti muusika - ja teaterakadeemia Tallinn (2011), както и магистърска степен солист бароков фагот от Universität der Künste Berlin (2019). От 2019 до 2023 Сабина Йорданова е редовен докторант в НМА “Проф. П. Владигеров”. През 2023 защитава дисертационен труд на тема „Стилови особености и интерпретация на барокови солови произведения за фагот с исторически и съвременен инструмент”. В момента е главен асистент специалност фагот в НМА “Проф. Панчо Владигеров” и е преподавател в НМУ “Л. Пипков”.

Сабина Йорданова е носител на множество награди за солово изпълнение и камерна музика от национални и международни конкурси. Оркестрант е в Нов симфоничен оркестър, Jenaer Philharmoniе, Philharmonie der Nationen, Heidelberger Sinfoniker, Malaysian Philharmonic Orchestra, NFM Wrocław Philharmonic, Estonian National Symphony Orchestra и др. Тя има богат опит в сферата на историческата интерпретация с автентични инструменти (дулциан, бароков, класически и романтичен фагот). самостоятелни концерти, проекти с различни барокови ансамбли, сред които Akademie für Alte Musik Berlin, Corelli Baroque Orchestra, Cantores Vagantes и други. През август 2024 д-р Йорданова проведе пилотния майсторски клас по фагот в рамките на V Лятна академия за духови инструменти, която сдружение “Брас перспективи” организира ежегодно в Копривщица.