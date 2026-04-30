Предстои премиерата на представлението “Заветът на Лилиев”

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Ангелина Грозева и Васил Алексов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Тиха, смирена, метафизична, символистична - такава е поезията на Николай Лилиев /Мирослав Митков/, белязала целия му път - творчески и личен. Жизнерадостен и готов да утеши всеки, самият той доста често остава сам - пред болките си, пред неволите си, пред решенията си. Постановката „Заветът на Лилиев“ проследява най- близките приятелски отношения на Лилиев с друг голям поет – Димчо Дебелянов /Васил Алексов/. Дълги разговори са прекарали двамата поети в обсъждане на своите лирически герои. Дебелянов винаги търси спомена, а Лилиев символа отвъд видимото. Но стиховете и на двамата се четат между редовете. Трогващи, докосващи и провокиращи размисъл. Димчо Дебелянов и Николай Лилиев са покровителствани от литературния критик Боян Пенев, което е изключително важно за тяхното място в литературата.

Николай Лилиев е не просто творец, той е преподавател дълги години в различни училища като III мъжка гимназия в София, в Търговската академия във Варна, в търговските гимназии в Пловдив и в Свищов. Посещавал е Виена, Париж, Мюнхен, Лозана и още европейски градове, което му дава нов поглед към света. Дълги години е драматург и на Народния театър „Иван Вазов“.

Чрез представлението „Заветът на Лилиев“ ставаме свидетели на миналото, сантимента и спомена, които общуват с бъдещето. Лилиев и Дебелянов се срещат и с две големи български поетеси – Елисавета Багряна /Лилиана Сестримска/ и Дора Габе /Ангелина Грозева/. Представлението поставя въпроси за стойността на словото, за връзката с миналото, за опазването на традицията и ценностите, задача на всеки един от нас. Чрез „Заветът на Лилиев“ ние се пренасяме в друго време и друго пространство, което ни говори чрез езика на изкуствата – театър, поезия и кино. Срещата на сцената ни дава възможност да проследим и връзката с поколенията и отношението на Лилиев към децата, като се представят деца от театрална група към НЧ „Рила“ 1898 гр. Долна баня.

За екипа:

Ангелина Грозева Сценарист, Режисьор, в ролята на Дора Габе



Ангелина Грозева е актриса, журналист, бизнес психолог, продуцент по образование. Има богат опит в театралната и журналистическата сфера, както и в работата по авторски сценарий.

От няколко години работи по първата си книга в сферата на художествената литература, която предстои да излезе. Първият й голям проект като сценарист е по книгата „Лицата на неродените пеперуди“, представление, което ще има своята премиера през 2026г. Създава сценарий за късометражен игрален филм в рамките на обучението си в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, който предстои да бъде реализиран и представен на голям екран. Сред проектите, в които участва като сценарист са телевизионни предавания, представления, шоу програми, книги.

Образованието си Ангелина придобива в Софийски университет “Св. Климент Охридски” - специалност “Журналистика”, с профил “Телевизия” и “Култура”, Нов български университет - специалност “Актьорско майсторство за драматичен театър- театрално изкуство и общество”, НАТФИЗ - специалност “Мениджмънт в екранните изкуства”, УНСС - квалификация “Бизнес психология”, Софийски университет “Свети Климент Охридски” - квалификация “Авторски театър”.

През годините актьорските й изяви включват главна роля в представление “Клюки от Ада” по текст на Жан Нуел Фенуик на сцена “Дерида”, главна роля в представлението “Проблем” по Чудомир на сцената на учебен театър НБУ, главна роля в представлението “Богини на водата”, представено в Банкя, главна роля в моноспектакъла “CabAre на смърт” по текст на Деян Дуковски. Също участие в мюзикъли, сред които: “Красавицата и звяра”, “Суини Тод”, “Цар Лъв”, “Бродуей” в театър- лаборатория “Алма Алтер”. Участие в представлението “Сцени от един семеен живот” - лаборатория за актьори. Главни роли в представления за деца: “Снежанка и седемте джуджете”, “Пепеляшка”, “Червената шапчица”, “Приказка за калпаците”. Роля в късометражния и многонаграждаван филм “Ангел”. Роли в продукции на SAS ACADEMY за кино.

В опита и като журналист Ангелина има практика като репортер и редактор в най- значими културни, образователни и социални предавания на БНТ - “Библиотеката”, “Отблизо”, “Култура. БГ”, “100%будни”, “Натисни F1”, “Денят започва”. Също така опит като редактор и водещ на културни, образователни и детски формати в БНР: предаването “Артефир”, детския авторски формат “Ние, децата” и “Детското. БНР”, репортер в студентската телевизия на СУ - “Алма матер”. Придобива опит като автор на статии и блогове в “Под моста”, “Артпортал” и “Darezine”.

Ангелина има опит и в работата с деца в школата "Film Kids Academy ". Работи с деца в малки населени места и уязвими и малцинствени групи НЧ "Рила" град Долна баня, с деца с увреден слух по проект Digital Art Culture, с незрящи в рамките на театрална дейност в театър- лаборатория "Алма Алтер". Преподаване, обучения и езикови лагери в утвърдената школа за деца "Logos”.

Продуцент е на музикален клип по програмата “Светилник” на Музикаутор. Режисьор на документалния филм “Пилигрим в Тайланд”, постигнал успехи и награди на различни фестивали.

Получава редица отличия и сертификати, сред които: Сертификат от EBU - European broadcasting union, Сертификат от проект Fly to the next rainbow – theatre methods – Italy, Сертификат от проект “The Stories of Exclusion and Discrimination through Media Lens“, United Kingdom, Сертификат от „Проект „AI and Jounalism“ в Европейския парламент, Сертификат от проект „Develop yourself“, Италия, Сертификат от проект „Еxperimental festival“- участие- Полша, Първо място от годишната награда на името на Светлана Плашокова, от Испаноговорещите журналисти, Стипендия на името на Надежда Дженева, Първо място в конкурс „Приеми предизвикателството“, Отличие в конкурса на „Фондация- Димитър Цонев“, Отличие в конкурса „Граждански будилник“, отличие в конкурса „Европа те чува- гласувай“, Второ място за стихотворение и рисунка на международен филмов Еко- фестивал, сертификат от специализиран курс „ACTEY”- Римска театрална академия, Сертификат от специализиран тренинг курс Fly to the next rainbow – theatre methods – Italy, Сертификат от сертифицирано обучение по медиаторство от ПАМБ, Сертификат от Международен театрален фестивал “Алтер Его”.

Мирослав Митков, асистент режисьор, в ролята на Николай Лилиев

Мирослав Митков прави своя режисьорски дебют с представлението „Клюки от Ада“ по Жан Ноел Фенуик. Премиерата на спектакъла „Клюки от Ада“ е на 27 февруари 2025г. Билетите се разпродават за броени дни, което води автоматично до обявяването на втора премиерна дата – 28.02. През цялата 2025г. спектакълът „Клюки от Ада“ се радва на огромен интерес, както от страна на медиите, така и от страна на зрителите, заради темите, които се засягат. В представлението Мирослав участва освен като режисьор и като актьор, който влиза в ролята на фризьора Гонзаг Мероньо. Заедно с него на сцената са актьорите Ангелина Грозева и Васил Алексов. Представлението се играе активно в София на сцена „Дерида“ пред пълни зали, като вече е поставяно два пъти на сцени извън столицата – в НР „Рила 1898“ гр. Долна баня и „Дъжвавен куклен театър Пловдив“. Тези два града дават началото на Националното турне, което „Клюки от Ада“ стартира и което ще продължи активно през 2026г. с амбициите да посети колкото се може повече населени места както в България, така и в чужбина.

Мирослав започва своят сценичен път през 2009г. в МТФ „Студиата“ с худ. ръководител и режисьор Александър Беровски. От 2012г. до ден днешен е част от ТС „Ювенес“ с худ. ръководител и режисьор Венета Атанасова. Трупата взима активно участие в разнообразни национални и международни театрални фестивали.

През 2017г. заедно с Моника Шербанова създават проекта “One shot poetry”, който визуализира авторска поезия под формата на късометражни филми и фотографии.

От 2017 до 2018г. е част от “SAET Academy”, специалност „Актьорско майсторство и режисура за кино“ с ръководител Борислав Костов.

През 2022г. завършва и защитава успешно своята магистърска специалност в НБУ по „Актьорско майсторство“ в класа на проф. Възкресия Вихърова и доц. Снежина Петрова. Спектакълът, с който се дипломира е „Вечеря за глупаци“ на Фр. Вебер, с режисьор Венета Атанасова. В него той е в главната роля – тази на Пиер Миняр. Представлението се играе успешно в периода 2019 – 2022г. на сцената на „Нов театър“, НДК и се радва на голям интерес. През 2019г. „Вечеря за глупаци“ е във финалната селекция на Международния театрален фестивал „Време“.

Мирослав участва в различни проекти, в подкрепа на българското изкуство и култура, както и в множество поетични пърформанса. Освен ролята на Пиер Миняр, други най-отличаващи негови театрални роли са: Снетски в „ГлОпаци“ по Н. Саймън, Бен в „Кухненският асансьор“ (спектакъл вдъхновен от пиеси на Х. Пинтър), Степан и Кочкарьов в „Женитба“ на Н.В. Гогол, Борис във „Всяка есенна вечер“ на Иван Пейчев, „Проблем“ – представление по разкази на Чудомир и др. Участвал е в множество Национални и Международни театрални фестивали и уъркшопи. Заедно с Васил Алексов са част от единственият танцов спектакъл на ТС „Ювенес“ – „Седемте смъртни гряха“ с реж. Венета Атанасова и хореограф Моника Шербанова. Там той взима участие с няколко роли, сред които са два от основните „смъртни“ гряха, а именно Суета и Чревоугодничество. В „Седемте смъртни гряха“ Мирослав за първи път демонстрира и своите танцови възможности.

В „Проблем“, той взима активно участие с ролите си на бай Цвятко и Мадам Гоца – герои от разказа на Чудомир „Туристи“. Чрез ограничното превключване между персонажите, Мирослав показва своята пластичност, актьорски диапазон и гъвкавост с боравенето и изграждането на персонажи, далечни както един от друг, така и от самия него. Представлението „Проблем“ се играе в продължение на две години на сцената на „Университетски театър, НБУ“, като интересът е голям.

По време на следването си в Нов български университет, като част от Майсторския клас на проф. Георги Дюлгеров, той участва в няколко кино откъса, сред които е финалния монолог на Чарли Чаплин от филма „Великият диктатор“.

През 2023г. Мирослав решава да предприеме следващата голяма творческа стъпка – да приложи всички свои знания и опит, трупани през годините, за да създаде и реализира своя режисьорски дебют.

Успоредно с това, Мирослав Митков продължава да работи по нови проекти, първият от които е отново смел режисьорски опит, в който отново участва и като актьор. Проектът е авторски, по сценарий на Мария Димитрова и е до голяма степен биографичен за самия режисьор. Очаква се премиерата да е в средата на 2026г.

Васил Алексов, сценограф, в ролята на Димчо Дебелянов

Актьорът и сценограф Васил Алексов е роден на 14.05.1992 в град София. Учил е в Националната художествена академия в София със специалност “Дърворезба”. Работил е като сценограф за представленията „Клюки от Ада“ по Жан Ноел Фенуик, с режисьор Мирослав Митков, където създава заедно с колегите си нестандартна, екологично ангажирана и смела сценография. Също така работи и по сценографията и декорите на „Женитба“ по „Гогол“, както и „Седемте смъртни гряха“ с режисьор Венета Атанасова. И в трите представления работи с различни материали като дърво, метал, текстил.

От ранна детска възраст Васил се занимава с различни видове изкуства, свири на класическа китара, учи пеене, танци, рисуване и дърворезба, но най- голямата му любов и до ден днешен е театъра. Театралните му изяви стартират от 8 годишна възраст като част от театралната трупа към вокална група „Като лъвовете“. Там участва в различни театрални проекти „Храбрият шивач“, „Невидимият Тонино“, „Костюмът на Арлекин“ и мюзикъла „Магьосникът от Оз“ с режисьор Николай Априлов.

Бил е част от театрална трупа „Ювенес“ с режисьор Венета Атанасова. Там продължава с роли, като Оберон в „Сън в лятна нощ“ , Ахил в „Бум-бум Троянската война“, Пощальона Мишкин в „Глупаци“ от Нийл Саймън, и Франсоа Баладур във „Вечеря за глупаци“ на Франсис Вебер. През това време активно участва и във създаването на сценографията на тези постановки. С тях участва на различни международни театрални фестивали в страната и чужбина. Фестивал „Океан от любов“ гр. Пазарджик, „Камъка“ гр. Горна Оряховица , „Време“ гр. Враца, „Аполо“ гр. Алба Юлия , Румъния.

В края на 2023 г. заедно с актьорите Ангелина Грозева и Мирослав Митков започва работа по самостоятелен проект, пиесата на Жан-Ноел Фенуик „Клюки от Ада“. Там влиза и в ролята на политика Кристиян Монжине. Пиесата се радва на огромен успех от началото на 2025г., сред публиката с над 10 напълно разпродадени изигравания на сцена „Дерида“ в София , „Държавн Куклен театър“ Пловдив и читалище „Рила“ Долна Баня.

През 2025 г. Васил Алексов заедно с Ангелина Грозева и Мирослав Митков създава и театрална трупа „Триножник“, в която се събират и други техни съмишленици, с цел да работят в сферата на независимото изкуство. В момента активно работи върху авторската пиеса „Нулата“, която се очаква да излезе насофийска сцена към края на 2026г.