Your browser does not support the audio element. Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Иван Пенчев и Георги Андреев, разположено в звуковия файл под главната снимка!



Предстои премиера на новия албум RITUALS by QUARTO с музика на Георги Андреев, който се очаква до лятото на 2026 по време на фестивала Софийски музикални седмици. За повече от 7 години, след първата им съвместна “Балканска носталгия” в Зала България, част от творбите вече са представени в Полша, Словакия, Италия, Франция, Ирландия, Египет, а други ще прозвучат премиерно на този концерт.



•"Сезони и ритуали" Един шедьовър на композитора Георги Андреев, написан специално за цигуларя Иван Пенчев. Четиричастен концерт за цигулка, струнни и чембало, инспириран от "Годишните времена" на Антонио Вивалди, който има подобна "кончерто гросо" структура, но е изграден върху интонации от българския фолклор. Части: “Игнажден”, “Цветница”, “Жътва” и “Гроздобер”

Солист: Иван Пенчев, цигулка и КВАРТО камерен оркестър

•“Самодиви” Пиеса от две части, контрастни помежду си, първата е на основата на родопския фолклор, а втората - на шопския, които образно пресъздават двете контрастни страни на женската самодивска същност - от една страна нежност, мистичност, красота, безплътност, омайващо-хипнотична магичност и магнетичност, а от друга - свирепост, агресивност, дива и необуздана свирепост и хищнически инстинкт, въплътени в женски образ.

КВАРТО Квартет

•“Девойко” Нежна, любовна, носталгична композиция за струнни и арфа, чиято основа е традиционна родопска песен, авторски претворена по начин, различен от фолклорния подход и придаващ наднационално звучене.

Солист: Деница Димитрова, арфа и КВАРТО камерен оркестър

•“Елегия и Танц със сопи” Две авторски пиеси - бавна и бърза, обединени в едно произведение, като първата е с пиринско-македонски характер, полифонична, без да се цитира никакъв фолклорен материал, а се развива върху пулсация, характерна за този регион на балканите. Втората е бърз, динамичен, агресивен танц, който е част от музиката към спектакъла "Два свята" и носи характерните белези на интонациите от северозападна България, както и звучност, която носи влашко-румънски характер.



КВАРТО Квартет

•“Златно руно” Музикално пътешествие за соло гъдулка и струнни, метафорично проследяващо пътя на древните аргонавти към митичната земя Колхида. Навсякъде по този път се среща гъдулката под различни варианти и с различни имена, както и с различен подход и маниер на третиране, което намира отражение в музиката.

Солист: Георги Андреев, гъдулка

КВАРТО камерен оркестър