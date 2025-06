Предстои премиера на филма за маестра Ваня Монева „Крилете на песента”

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с маестра Ваня Монева и тв.журналиста и сценарист на филма Олга Бузина, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Музикално-документалният филм „Крилете на песента” ще бъде прожектиран за първи път на 8 юни, неделя от 19.00 часа – НДК, кино „Люмиер”, а входът за публиката е свободен. Това е филм за историята на един уникален български женски хор и неговата всеотдайна маестра, безкрайно обичаща музиката и своите момичета – Ваня Монева. През 2024 година Ваня Монева отбеляза троен празник - 30 години от основаването на хор „Космически гласове”, по-късно преименуван в хор „Ваня Монева“, 50 години на сцена и 70 годишен личен юбилей. Музикално-документалният филм „Крилете на песента” разкрива музикантското и естетическо кредо, житейската философия на изявената диригентка.

Филмът представя стиловете, в които творят с певиците от нейния хор – обработен фолклор, църковна музика, съвременни джаз и поп проекти, кантатно-ораториална музика, филмови и театрални продукции, world music. 30 години на крилете на песента, с много любов, вещина и диригентски талант Ваня Монева води своя хор с отдаденост, извайвайки неповторими полифонични вокални картини, разпознаваеми и посрещнати навсякъде по света с възторг - „космическите гласове” на България.

Освен 30-те гласовити хористки, във филма участват и талантливата дъщеря на диригентката – поп певицата Мария Илиева, и композиторите, творчески свързани през годините с хор „Ваня Монева” и неговата маестра - проф.Александър Текелиев, Георги Андреев, проф.Атанас Атанасов, доц.д-р Димитър Христов – диригент на Оркестъра за народна музика на БНР.

Творческият екип на 70-минутната документална лента, продуцирана от „Едита Продакшънс”, е по сценарий на Олга Бузина, с оператор – Николай Илиев и режисьор – Милена Гетова.

Филмът е създаден с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”