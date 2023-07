Предстои петото издание на Фестивала "Арлекино и Марионета" в Созопол и Черноморец

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми със създателката и фестивален организатор Мариета Ангелова от театрална къща „Мариета и Марионета“, която от 2019г. провежда и развива проявата, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Предстои петото издание на ежегодния Международен фестивал за куклен и площаден театър "Арлекино и Марионета" в Созопол. Той ще се състои от 5 до 10 август 2023г. с вход свободен за публиката. Събитието представя професионалното куклено изкуство и площадния театър - комедия дел арте, пантомимата, клоунадата, буфонадата, театър на движението. Форумът включва от камерния куклен театър по дворове и градинки до мащабни парадни фестивални шествия из целия град; от ренесансови комедии и трагедии на откритите сцени до детски творчески ателиета при морето; от традиционното българско хоро на мегдана до най-иновативните площадни прояви на творческото начало в изкуството, като шоуспектаклите на музика и светлина.

Домакини на събитието ще бъдат Амфитеатър “Аполония”, атриумът пред Художествената галерия и дворът на Етнографския музей в Стария град на Созопол, както и площадът пред читалището и кметството в гр.Черноморец, и новата сцена край морето в Черноморец - на ул.„Морска“. В програмата са планирани представленията: „Близнаците“ - комедия дел арте, в изпълнение на известната трупа театър „Романтика“ (Франция-Италия) ; театър „Ромео“ (Австрия) със своя спектакъл „Срещи“ – комична пантомима, издържан в стила на клоунадата, пантомимата, театъра на движението; популярния театър „Омфалоз“ (Италия) със спектакъла "Клоунско кабаре", чийто уникални актьори ще представят и ателие за цирково изкуство. Българското театрално изкуство в петото издание на „Арлекино и Марионета“ ще бъде представено от 13 професионални формации, сред които: проф. Александър Илиев, Театър „Сириус“ при Общински Културен Институт – Дом на Културата „Красно село“, Държавният куклен театър Бургас, Държавният куклен театър Сливен и др. Спецификата на селектираните жанрове премахва езиковата бариера – условният език на куклата, мимът, клоунът, маската, танцът, песента са разбираеми за всички хора по света.

Международният фестивал за куклен и площаден театър „Арлекино и Марионета“ предвижда и разнообразни събития за професионалните публики в програмата на петото издание: Проф.д.н. Дойчина Синигерска ще изнесе ЛЕКЦИЯ - Обзор на петте издания на Фестивала „Арлекино и Марионета“ (за професионалисти) ; докторантката от СУ „Св. Климент Охридски“ Антония Начева ще изнесе лекция за „Куклите от остров Ява, Индонезия - история и персонажи“ (за професионалисти).

Припомняме ви, че Международният фестивал за куклен и площаден театър „Арлекино и Марионета“ не случайно се зароди и се развива в „люлката“ на европейското културно наследство - Старият град на Созопол. Още първото издание на фестивала бе открито от символа на българското културно наследство, а именно вокалното чудо „Банските старчета“. Тогава представихме емблемата на традиционния руски куклен театър - спектакъла „Петрушка“. ЮНЕСКО определя жанра комедия дел арте за изключителен пример на европейско културно наследство.