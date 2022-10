Предстои първото издание на Международния хоров фестивал „Момчетата пеят” София -2022г.

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с проф. Адриана Благоева, разположено в звуковия файл!

Снимка: Сдружение Хор на софийските момчета

От 14 до 16 октомври т.г. ще се проведе Първият международен хоров фестивал „Момчетата пеят" - София 2022. Той се организира от Сдружение „Хор на софийските момчета” с финансовата подкрепа на програма РА 14 ”Културно предприемачество, наследство и сътрудничество”, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

В първото издание на фестивала ще участват трите български момчешки хора: Хорът на софийските момчета при читалище „Цар Борис Трети – 1928” с диригент проф. Адриана Благоева, Хорът на варненските момчета и младежи при хорова школа „Проф. Марин Чонев”, Oбщина Варна с диригент Дарина Кроснева и Хорът на пловдивските момчета „Стефка Благоева” при ЦПЛР Общински детски комплекс – Пловдив с диригент Милка Толедова.

Чуждестранните хорове – участници във фестивала са: Хор на момчетата от Рейкявик, Исландия с диригент Торстен Сигурдсон – хор партньор по проекта, Хор на момчета „ Седрос UP” диригент Алдо Адриан Гереро от Мексико Сити, Мексико и Хор на момчетата Boni Pueri” с диригент Марек Щилец от Прага, Чехия.

Всички участващи състави ще изпълнят заедно две общи песни в различните концерти – химнът на фестивала „Viva la musica” (м. А. Благоева) и специално написаната за фестивала песен „The Boys Are Singing” (м. Ст. Вълдобрев).

Фестивалът „Момчетата пеят” София 2022 г. цели да покаже постиженията на момчешкото хорово пеене като специфичен вид хорово изкуство; да насърчи сътрудничеството и културния обмен между момчешките хорове от различни държави; да разшири обхвата на културните дейности на национално и на регионално ниво и да привлече нови публики. Той ще подобри достъпа на обществеността до хоровата музика и момчешкото хорово пеене чрез провеждане на общи срещи и творчески флашмоби/ уъркшопове с изпълнителите и публиката.

Основните концертни събития ще се проведат в голямата зала на Националната музикална акдемия „Проф. Панчо Владигеров”. Ще има концерти и в по-малки населени места – Дупница и Самоков ,както и в по-крайни квартали на София. Събитието ще допринесе за създаване на равен достъп до културата на граждани от различни социални групи и ще подпомогне тяхното включване в културните процеси. Входът за всички концерти е свободен.

Публични събития по време на фестивала:

- 13 октомври (четвъртък):

11.00 ч. – Пресконференция на ПЪРВИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ХОРОВ ФЕСТИВАЛ „МОМЧЕТАТА ПЕЯТ”, София 2022 г. – Зала 3 на НМА "Проф. Панчо Владигеров";

19.00 ч. – ПРЕДВАРИТЕЛЕН ХОРОВ КОНЦЕРТ – Народно читалище „Възраждане” - 1928, София. Участват Хорът на софийските момчета при читалище „Цар Борис Трети – 1928” с диригент проф. Адриана Благоева” и Хорът на момчетата от Рейкявик с диригент Торстен Сигурдсон. Вход свободен.

- 14 октомври (петък):

18.30 ч. – КОНЦЕРТ – ОТКРИВАНЕ НА ПЪРВИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ХОРОВ ФЕСТИВАЛ „МОМЧЕТАТА ПЕЯТ”, София 2022 г. – Концертна зала, НМА „Проф. Панчо Владигеров”. Участват всички хорове. Вход свободен

19.45 ч. - ПЪРВИ ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ - Концертна зала, НМА "Проф. Панчо Владигеров" – участват Хорът на софийските момчета и Хорът на момчетата от Рейкявик. Вход свободен.

- 15 октомври (събота):

11.00 ч. – ВТОРИ ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ, Концертна зала НМА "Проф. Панчо Владигеров" – участват момчешките хорове от Прага, Пловдив, Мексико и Варна. Вход свободен.

- 16.00 ч. – ТРЕТИ ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ, Залата на Общински драматичен театър „Невена Коканова”, гр. Дупница. Участват хоровете от Варна, Исландия и Мексико. Вход свободен.

- 16.00 ч. – ЧЕТВЪРТИ ФЕСТИВАЛЕН КОНЦЕРТ – Зала на Читалище – паметник „Отец Паисий” - 1859, гр. Самоков. Участват хоровете от Пловдив и Чехия. Вход свободен.

- 16 октомври (неделя):

11.30 ч. – ГАЛА-КОНЦЕРТ И ЗАКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА – Концертната зала, НМА "Проф. Панчо Владигеров". Участват всички момчешки хорове. Вход свободен.

ХОР НА СОФИЙСКИТЕ МОМЧЕТА

Хорът на софийските момчета при читалище "Цар Борис ІІІ - 1928" е първият в България момчешки хор, създаден през 1968 г. Диригент от създаването му до 1989 г. е Лиляна Тодорова. От 1989 г. до днес диригент на хора е проф. д-р Адриана Благоева, завършила Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” в София със специалност хорово дирижиране. Под нейно ръководство хорът развива активна концертна и звукозаписна дейност в страната и чужбина и печели редица престижни награди.

Традиционни са Коледните и Великденските концерти на състава, както и участията в редица национални музикални форуми. Репертоарът на хора е многообразен. Много наши композитори пишат песни специално за него. Хорът на софийските момчета под диригентството на проф. Адриана Благоева е реализирал огромен брой първи изпълнения на хорови творби в България от български и чужди композитори. Освен българска музика, /включително фолклор и ортодокс/, изпълнява произведения от различни музикални стилове и жанрове от 14 век до наши дни. Българското национално радио и Българската национална телевизия разполагат с много записи на Хора на софийските момчета. От 1993 г. до сега съставът има издадени 12 самостоятелни компактдиска, едно DVD и участия в други 8 диска, съвместно с други изпълнители.

Хорът на софийските момчета участва многократно в постановки на: Националната опера и балет, Музикалния театър „Стефан Македонски”, Младежкия театър „Н. Бинев” и др. Съставът работи с оркестрите на: Софийската филхармония, Българското национално радио, Класик ФМ радио, Националната опера и балет, Нов симфоничен оркестър и др.

Хорът на софийските момчета е работил с диригентите Иван Маринов, Георги Димитров, Алипи Найденов, Емил Табаков, Росен Миланов, Найден Тодоров, Йордан Дафов, Лучано ди Мартино и др. Концертирал е съвместно с Анна Томова – Синтова, Христина Ангелакова, Цветана Бандаловска, Ина Кънчева, Николай Моцов и др.

От 1993 г. до сега Хорът на софийските момчета с диригент проф. Адриана Благоева е спечелил една Голяма, шест Първи и пет Втори награди от осем международни хорови конкурса. Съставът е първият български детски хор, носител на Голяма награда от Международен хоров конкурс. Той е първият български хор, който извоюва правото и участва в супер конкурса за Голямата награда на Европа за хорово пеене през 1994 г. в гр. Толоса, Испания. Хорът на софийските момчета е единственият представител на българското детско хорово изпълнителство в представителния сборник на Детските хорове на Европейския съюз – „Ние сме бъдещето”, публикуван през 2014 г. На 1 ноември 1997 г. А. Благоева създава към състава Младежка формация, съставена само от бивши възпитаници на момчешката формация.

Хорът на софийските момчета е носител на Сребърна, Златна и два пъти на Кристална лира на Съюза на българските музикални и танцовите дейци; два пъти на наградата „Златното перо”; Златен плакет на Българския хоров съюз; Почетен плакет на Министерството на културата; Почетен плакет на СБК и Специални грамоти на Столичната община за принос към българската култура, Почетен плакет на Вицепрезидента г-жа Маргарита Попова.

На 17 септември 2018 г. Хорът на софийските момчета бе награден с „Почетен знак на Столична община” по повод 50 години от създаването си.

На 21 ноември 2018 г. Св. Синод на Българската православна църква удостои Хора на софийските момчета и проф. д-р Адриана Благоевас орден за църковни заслуги „Св. Йоан Кукузел”. Съставът е носител и на престижната награда на Българското национално радио "Музикант на годината - 2002" в категорията "Активна творческа дейност".

Хорът на софийските момчета е концертирал с голям успех в Русия, Сърбия, Гърция, Полша, Германия, Италия, Испания, Франция, Словения, Словакия, Молдова, Унгария, Босна и Херцеговина, Швейцария, Белгия, Турция, Румъния и два пъти в Япония.

Проф. д-р Адриана Благоева завършва Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” в София със специалност „Хорово дирижиране” при проф. Ана Белчева. Работи с детски, женски и смесени хорове /Самоков, Шумен/. От 1988 г. е хормайстор, а 1989 г. е диригент на Хора на софийските момчета при читалище „Цар Борис Трети – 1928”.

Адриана Благоева е носител на Специалната награда за диригентско майсторство от І-я международен хоров конкурс в Болцано, Италия през 2000 г. През м. май 2018 г. тя е отличена с наградата „Златен век” – звезда на Министерството на културата за значим принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност. Носител е също и на Златна лира и „Кристално огърлие” на Съюза на българските музикални и танцови дейци за изключителен принос в развитието на българската музикална култура. През декември 2021 г. проф. д-р А. Благоева е удостоена от Президента на Република България с орден „Св. св. Кирил и Методий” - първа степен за големи заслуги в областта на културата и изкуството.

Проф. д-р А. Благоева е автор на статии и е участвала в теоретични конференции по проблемите на хоровото пеене и музикалното възпитание в България, Русия, Гърция, Испания. Провеждала е открити репетиции с Хора на софийските момчета в Гърция, Германия и Япония и е ръководила майсторски класове по работа с хор и хорово дирижиране в Мексико.

Адриана Благоева е професор по хорово дирижиране, доктор по музикознание и музикално изкуство и заместник - ректор на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”.

ХОР НА ВАРНЕНСКИТЕ МОМЧЕТА И МЛАДЕЖИ

Хорът на Варненските момчета и младежи при хорова школа‘‘Проф. Марин Чонев‘‘, Община Варна е създаден през 1969 г. от проф. Марин Чонев (1932-2012) дългогодишен главен диригент на хора. През 1976 г. започва своята самостоятелна концертна дейност младежката формация - тенори и баси, създадена от бившите малки хористи. Това е първият самостоятелен Младежки мъжки хор в България. Хорът включва около 100 момчета и младежи на възраст от 5 до 25 години и концертира с трите си самостоятелни формации - момчета, младежи, смесен хор. Дейността му се осъществява с подкрепата на Дирекция ’’Култура и духовно развитие’’, Община Варна.

Диригент на хора от 1979 г. е Дарина Кроснева. Високото художествено ниво и разнообразните концертни изяви на хора са резултат от професионалното и творческо сътрудничество на диригентката със Светлана Панайотова - пианист на хора. През своята 53 годишна история Хорът е носител на призови награди от международни конкурси, почетни дипломи от престижни фестивали в България, Европа и Америка:

Лауреатско звание и златни медали от Републикански фестивали, Голямата награда – Рощок, Почетен диплом и Отличие от Световния фестивал на момчешките хорове - Познан, Специалната награда - Делфи, Висша награда - “Summa cum Laude” - Неерпелт, Белгия, Специалната награда за най-добро изпълнение на задължителна песен за Мъжки хор и Първа награда – Монтрьо, Швейцария – Младежка формация. Почетни дипломи и отличия от: Асоциацията на Американските хорови диригенти; “Европа Кантат“ - Бон; Европейска Хорова Федерация за участие в Европейския Парламент; Международен хоров фестивал “Ангели на мира”‘- Виена, Австрия, Международен музикален фестивал - Тоскана.

Многобройни са концертните изяви на Състава в престижни национални форуми: ММФ ‘‘Варненско лято‘‘, ММХ конкурс Варна, ‘‘Софийски музикални седмици‘‘, Панорама на българското хорово изкуство, Първи Международен Великденски фестивал, Детско-юношестки хорови празници, Тракийски хоров фестивали и др. Хорът на варненските момчета и младежи бе удостоен с ‘‘НАГРАДА ВАРНА‘‘/2015/ “ГОЛЯМАТА НАГРАДА ВАРНА“/2019/. Носител е на ‘‘Златна Лира‘‘ и ‘‘Кристална лира‘‘ - награда на публиката /2019/ за ярки постижения в областта на хоровото изкуство. През 2019 г. състава отбеляза своя 50 годишен юбилей с тържествен концерт.

Дарина Кроснева завършва Национална музикална академия ’’Проф. Панчо Владигеров’’, София със специалност хорово дирижиране. От 1979 година, в продължение на 43 години, е диригент на Хора на Варненските момчета и младежи и работи с трите му основни формации - момчета, младежи и смесен хор. Под нейно ръководство съставът осъществява редица значими концертни изяви, отличен e с призови награди от национални и международни хорови фестивали и конкурси в България, Европа и Америка и се утвърждава като един от най-изявените български хорове. Носител на много престижни награди, почетни дипломи и отличия от международни и национални хорови конкурси и фестивали. Концертира със Състава с голям успех в Полша, Гърция, Германия, Швейцария, Белгия, Австрия, Люксембург, Италия, Америка.

През периода от 1981 - 1985 г. е главен диригент на Женски хор на медицинските работници към Профсъюзен дом на културата, Варна. Носител на златен медал с хора. Носител на ‘‘Сребърна Лира‘‘, ‘‘Златна Лира‘‘ и Кристално огърлие от Съюза на музикалните и танцови дейци за високи художествени постижения и дългогодишна творческа дейност; Носител на награда ‘‘Златен Век‘‘ на Министерството на културата и Почетна грамота за цялостен принос в развитието на хоровото изкуство и българската култура. Член на жури в международни конкурси. Дългогодишен член на Организационния комитет на ММХ конкурс ‘‘Проф. Г. Димитров‘‘. Председател на Диригентски колегиум в гр. Варна при Български хоров съюз.

ХОР НА ПЛОВДИВСКИТЕ МОМЧЕТА „СТЕФКА БЛАГОЕВА”

Хорът на пловдивските момчета „Стефка Благоева” при ЦПЛР Общински детски комплекс – Пловдив е създаден в края на 1975 г., а от 2003 г. носи името на своя основател и дългогодишен ръководител Стефка Благоева (1938-2000).

В хора участват момчета на възраст от 10 до 14 години, на които се предоставят възможности за обучение и възпитание чрез активно общуване с музика, за развиване на творческия им потенциал, за разнообразни концертни изяви у нас и в чужбина.

Репертоарът съдържа детски песни, класически и съвременни хорови и кантатно-ораториални творби от български и чужди автори, обработки на български фолклор, източноправославна музика.

Хорът развива активна концертна дейност в България и в чужбина. Участва в концерти със симфонични, камерни, духови и джазови оркестри, в телевизионни предавания и в оперни спектакли: „Тоска”, ”Кармен”, „Хензел и Гретел”, „Кармина Бурана”, „Атила“, „Турандот“ и др.

Реализирани са концертни турнета и участия в международни хорови фестивали и конкурси в: България, Италия, Франция, Белгия, Холандия, Испания, Португалия, Германия, Полша, Чехия, Унгария, Швеция, Турция, Гърция, Русия, Украйна и др.

Хорът е лауреат и носител на награди от международни хорови конкурси:

Неерпелт, Белгия(1982) – Голямата награда „Summa cum laude“;

Нант, Франция (1985) – Първа награда;

Толоса, Испания (1993) – Трета награда;

Неерпелт, Белгия (1998) – Първа награда;

Анкара, Турция (1998) – Първа награда;

Хале, Германия (2001) – Специална награда „Günter Erdmann prise” за най-добра интерпретация на съвременна хорова творба;

Москва, Русия (2002) – Първа награда и Награда за най-добър клавирен съпровод, присъдена на пианистката Юлия Петрова;

Целйе, Словения (2005) – Трета награда;

Паралия Катерини, Гърция (2014) – Първа награда и Специална награда за най-добро сценично представяне;

Успехите на Хора на пловдивските момчета „Стефка Благоева” са резултат от творческото сътрудничество на диригента Милка Толедова с пианистката Юлия Петрова.

Милка Толедова е възпитаник на СМУ „Добри Христов“ – Варна и на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив. От 1979 г. до 1991 г. последователно работи като преподавател в СМУ – Широка лъка и като учител по музика и базов учител в ОУ „Алеко Константинов” – Пловдив. От 1991 г. до 2019 г. e преподавател в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Носител e на Академичната награда „Меденият чан” (2005 г.) и на Наградата на Ректора на АМТИИ (2009 г. и 2017 г.). Участва в експертни групи към МОН и работи по проекти, свързани с обучението по музика в общообразователното училище, провежда обучения за повишаване квалификацията на учителите по музика, председател е на националната комисия на музикалното състезание „Ключът на музиката“, автор е на учебници по музика на издателство „Изкуства“.

С Хора на пловдивските момчета работи от 1979 г., първоначално като педагог по солфеж и диригент на „Хор на малките”, по-късно като асистент-диригент и от 1996 г. като диригент. Под ръководството на Милка Толедова Хорът на пловдивските момчета осъществява успешни концертни изяви в страната и в чужбина, участия в национални и международни хорови фестивали и конкурси, в оперни спектакли, звукозаписна дейност.

ХОР НА МОМЧЕТАТА ОТ РЕЙКЯВИК, ИСЛАНДИЯ

Основан през 1990 г., Drengjakór Reykjavíkur (Хор на момчетата от Рейкявик) е базиран в църквата Нескиркя в Рейкявик, Исландия. В момента се състои от 16 момчета на възраст от 8 до 15 години, чието мото е: „Пейте като ангели, дръжте се като джентълмени и играйте като момчета“. Като единствената подобна институция в Исландия, хорът на момчетата в Рейкявик играе важна роля като място, където момчетата могат да участват в хорово пеене. Хорът има репертоар от различни жанрове и редовно се изявява на концерти и по различни други поводи. Диригент на хора от 2019 г. е Торстейн Фрейр Сигурдсон, а пианист на хора е Лауфей Харалдсдотир.

Тенорът Торнстейн Фрейр Сигурдсон получава магистърска степен по класическо пеене от Академия за музика Ханс Айслер в Берлин през 2013 г. под ръководството на проф. Скот Уиър. Между 2014 г. и 2017 г. Сигурдсон има договор с операта в Улм, Южна Германия, където изпълнява много главни роли. След завръщането си в Исландия през 2017 г. Сигурдсон участва в различни проекти както на оперната сцена, така и като камерен музикант. Певец с разнообразни интереси, той е активен член на много вокални формации, включително Schola Cantorum Reykjavicensis, Voces Masculorum и Rekvartettinn.

МОМЧЕШКИ ХОР КЪМ КОЛЕЖА „CEDROS-УП”, МЕКСИКО СИТИ, МЕКСИКО

Момчешкият хор към колежа „Седрос УП” в Мексико сити е основан през октомври 1997 г. с цел разпространение на латиноамериканската хорова музика. Tой изнася концерти както в столицата, така и в различни части на страната. По време на последното посещение на папа Йоан Павел II в Мексико, хорът изнася концерт пред всички епископи на Америка.

През 1999 г. съставът записва първия си албум, а днес има издадени вече 7 диска. Хорът е концертирал с успех в Германия, Италия, Испания и Великобритания.

През 2018 г. хорът провежда майсторски клас с известния композитор и диригент Джон Рътър и изпълнява под негово диригентство за първи път в Мексико творбата му “Глория”.

Алдо Адриан Гереро Морено учи хорово дирижиране в Института „Кардинал Миранда” с Хавиер Гонзалес Тескукано. Има бакалавърска степен по социология и семейно образование. Участвал е в майсторски класове при Стивън Клеобъри, Кармина Шилец, Лин Уилямс, Ерки Пойола, Никола Порте и др. Дирижирал е като гост – диригент Кубинския национален хор в Хавана, Нюйоркското хорово общество, Симфоничния оркестър и детския хор в Каракас, Венецуела и ансамбъла „Песни за споделяне“ в Мелбърн, Австралия.

От 1994 г. той е президент на хоровата асамблея на Мексико, организация, създадена за обогатяване на хоровата дейност в Мексико.

От септември 2017 г. Алдо Адриан Гереро Морено e артистичен директор и диригент на момчешкия хор към колежа „Седрос УП”.

МОМЧЕШКИ ХОР BONI PUERI, ПРАГА, ЧЕХИЯ

Основан през 1982 г., момчешки хор “Boni Pueri” от Прага е един от водещите ансамбли в Европа. В настоящият състав пеят около 200 хористи на възраст от 4 до 19 години. Съставът има много активна концертна дейност не само в Чехия, но и в чужбина - Япония, САЩ, Канада, Южна Корея, Китай, Великобритания, Белгия, България, Холандия, Дания, Финландия, Франция, Италия, Монако, Германия, Полша, Австрия, Русия, Испания, Швейцария, Украйна и Ватикана.

Хорът Boni Pueri е концертирал с множество изтъкнати артисти (Хосе Карерас, Боби Макферин, Томас Хемпсън, Карел Гот, Павел Шпорцл и други). Хорът е реализирал много записи за радиото и телевизията и има издадени 30 компактдиска.

Boni Pueri работи в близко сътрудничество с Чешкия филхармоничен оркестър. През 2010 г. хорът участва в монументалните изпълнения на 8-та симфония на Малер – „Симфонията на хилядата“ – под диригентската палка на Кристоф Ешенбах (Прага, Хановер, Хамбург). През 2017 г. участва в няколкогодишен музикален проект, озаглавен „Чешки майстори във Виена“ и си сътрудничи с известния Пфалц камерен оркестър за изпълнение на Тържествена литургия на Йохан Щамиц.

През 2012 г. хорът Boni Pueri получава наградата на Чешката хорова асоциация за популяризиранто на чешката култура в чужбина. Съставът е два пъти носител на званието „Културен посланик на Европа“ от Европейската федерация на хоровете.

Марек Щилец е известен оркестров диригент и главен диригент на Boni Pueri от 2019 г. Учи цигулка в Пражката консерватория и дирижиране в Пражката академия за сценични изкуства, където негови професори са Оливер Дохнани и Леош Сваровски.

През януари 2014 дирижира „Симфонията на новия свят” от Дворжак под ръководството на Майкъл Тилсън Томас. Посещавал е редица майсторски класове - на Джак ван Стийн в Белфаст, Владимир Кираджиев в Райхенау, Йорма Панула във Ваймар, Ахим Холуб в Грац и Лондон, Герд Албрехт в Аренсхоп, Леонид Грин и др. Има договор за 8 албума с НАКСОС за запис на пълните оркестрови произведения на Зденек Фибих с Чешкия национален симфоничен оркестър. Марек Щилец прави диригентския си дебют на 18-годишна възраст в концерт, предаван на живо от Чешкото радио.

- - -



