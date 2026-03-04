Предстои концерт-посвещение „Честит рожден ден, Адриана!“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с проф.Христо Кротев, диригент на Софийския мъжки хор, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 6 март 2026 г. от 18:00 часа в Концертната зала на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ ще се състои концерт-посвещение „Честит рожден ден, Адриана!“, който отдава почит на живота и творчеството на проф. д-р Адриана Благоева – изтъкнат диригент, преподавател и обществен деец.

В концерта ще участват Камерен хор „Проф. Георги Димитров“ при НМА „Панчо Владигеров“ с диригент доц. д-р Георги Еленков, солистка Стефани Кръстева-Павлова (сопран) и клавирен съпровод на Зорница Гетова. Програмата включва произведения на Александър Архангелски, Добри Христов, Феликс Менделсон-Бартолди, Александър Текелиев, Бела Барток и Милко Коларов – любими творби на проф. Благоева.

Новосъздаденият Софийски мъжки хор, съставен от бивши възпитаници на Хора на софийските момчета, ще участва с диригент проф. д-р Христо Кротев, солист Марчо Апостолов (тенор), клавирен съпровод Зорница Гетова и хормайстор Ясен Зердев. Хорът ще представи произведения на Емануил Манолов, П. Ил. Чайковски, Павел Воротников, П. Стайнов, Христо Манолов, Тодор Попов, Джамбатиста Мартини, Феличе Джардини и Луиджи Денза.

Концертът се провежда по проект „С обич за проф. Благоева – Гласове и наследство“ с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Любителско изкуство 2025“, направление „Музика“. Входът е свободен.

Събитието ще комбинира музикални изпълнения с кратки видео материали и интервюта с колеги и студенти на проф. Благоева, като цели да съхрани и популяризира нематериалното културно наследство на българската хорово-диригентска школа и да насърчи приемствеността между поколенията.

Проф. д-р Адриана Благоева завършва Националната музикална академия „Проф.Панчо Владигеров” в София със специалност „Хорово дирижиране” при проф. Ана Белчева. Работи с детски, женски и смесени хорове /Самоков, Шумен/. От 1988 г. е хормайстор, а 1989 г. е диригент на Хора на софийските момчета при читалище „Цар Борис Трети – 1928”.

Адриана Благоева е носител на Специалната награда за диригентско майсторство от І-я международен хоров конкурс в Болцано, Италия през 2000 г.

През м. май 2018 г. тя е отличена с наградата „Златен век” –звезда на Министерството на културата за значим принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност. Носител е също и на Златна лира и „Кристално огърлие” на Съюза на българските музикални и танцови дейци за изключителен принос в развитието на българската музикална култура.

През декември 2021 г. проф. д-р А. Благоева е удостоена от Президента на република България с орден „Св. св. Кирил и Методий” – първа степен за големи заслуги в областта на културата и изкуството.

Проф. д-р А. Благоева е автор на статии и е участвала в теоретични конференции по проблемите на хоровото пеене и музикалното възпитание в България, Русия, Гърция, Испания. Провеждала е открити репетиции с Хора на софийските момчета в Гърция, Германия и Япония и е ръководила майсторски класове по работа с хор и хорово дирижиране в Мексико.

Адриана Благоева е професор по хорово дирижиране, доктор по музикознание и музикално изкуство и заместник – ректор на Националната музикална академия „Проф. П. Владигеров”.