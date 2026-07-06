Предстои фестивала „Пръски класика“ в Разлог

Класическа музика ще звучи в Разлог от потопена в езерото сцена във второто издание на фестивала за класическа музика и балет „Пръски класика“. За БТА заместник-кметът на общината Гергана Костова каза, че и тази година ще предложат на жителите и гостите на града „нещо изключително красиво“, а събитието е част от културната програма „Фестивално лято в Разлог“.

„Пръски класика“ ще се проведе в два дни – 17 и 19 юли. Първата вечер на сцената в езерото на Разлог ще гостува балет „Арабеск“ с „Четирите годишни времена“ и „Двойнственост“ – танцови спектакли по музика на Антонио Вивалди и Астор Пиацола, съобщиха от общинския пресцентър.

„Четирите годишни времена“ на балет „Арабеск“ е съвременна балетна продукция по безсмъртната музика на Антонио Вивалди, допълват от общинския пресцентър. Посочват, че тя е част от мащабния спектакъл „BarrocoLife – Съвършеното несъвършенство“ с хореография на Анна Донева и костюми на Елица Георгиева. Спектакълът „Двойнственост“ на балет „Арабеск“ е танцов проект на британския хореограф Лиз Лий с музика на Астор Пиацола и премиера от 2005 година.

На 19 юли „Пръски класика“ продължава със Софийската филхармония и QuArto с музикално пътешествие по света с произведения на бележити композитори. Солист и концертмайстор е Иван Пенчев (цигулка), с участието на сопраното Неда Атанасова.

Концертите са от 21:00 часа при езерото в централната част на Разлог.