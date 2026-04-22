Предстои дебютната изложба “Смъртта на егото” на фотографа Велко Велков

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с фотографа Велко Велков и съоснователя на BECA Foundation Велина Стефанова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

BECA Foundation представя дебютната фотографска изложба “Смъртта на егото” на младия български визуален артист Велко Велков. Откриването ще се състои на 25 април от 19:00 часа в BECA Before Creating Academy / Café Synthesis, на бул. „Васил Левски“ 57, в присъствието на автора и куратора на изложбата Велина Стефанова. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на BECA Foundation и Национален фонд „Култура“ по програма „Дебюти“ 2025.

Изложбата разглежда темата за идентичността през личния опит на автора, който е роден в Китай и израснал в различни културни среди. В серията фотографии Велко Велков проследява процеса на разпадане на изградения образ за себе си и напрежението, което съпътства опита да отговориш на външни очаквания и социални роли. Кадрите функционират като визуален дневник, в който се преплитат документални, конструирани и архивни изображения, за да се изследва преходът от вътрешна изолация към по-освободено състояние отвъд фиксираната представа за „аз“.

Проектът поставя въпроса, доколко е възможно човек да изпита свобода в свят, в който непрекъснато се изисква да бъдеш разпознаваем и дефиниран. В този контекст „смъртта на егото“ се разглежда не като край, а като процес на отслабване на наложени идентичности и отваряне към нови възможности за самоосмисляне.

Велко Велков (р.1994) работи в областта на концептуалната и документалната фотография, като в практиката си изследва психологическите състояния на съвременния човек и темата за принадлежността. След опит в уличната и събитийната фотография, той се насочва към по-интроспективни и автобиографични проекти. Обучението му в BECA Before Creating Academy играе ключова роля за развитието на неговия визуален език и критически подход към фотографията.

Събитието е част от дългосрочната мисия на BECA Foundation да подкрепя развитието на млади автори и да създава условия за тяхната професионална реализация, като едновременно с това насърчава ангажираността на публиката към съвременната визуална култура. Чрез фотографски изложби, образователни програми, издателска дейност и институционални партньорства на различни нива организацията работи за разширяване на достъпа до съвременна визуална култура и за изграждане на устойчива среда за творчески обмен както в България, така и извън нея.