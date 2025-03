Предстои бароков концерт в Банкя

Your browser does not support the audio element.

78-мо СУ „Христо Смирненски“ в Банкя чества 138 години от основаването си. Преди броени дни се състоя тържествената част от отбелязването на патронния празник на учебното заведение. Гости на тържеството бяха кметът на Банкя Рангел Марков, общинските съветници Анна Стойкова и Румен Александров, арх. Пламен Мирянов –председател на фондация „Нашият дом е България“ и приятел на училището, бивши и настоящи преподаватели.

На 30 март от 11.00ч. в музея на 78-мо СУ „Христо Смирненски“ в Банкя ще се проведе бароков концерт. Той ще бъде изнесен от квартет за старинна музика с барокови инструменти в състав: Елисавета Попова- цигулка, Вяра Грънчарова- виола да гамба, Радослав Николов- барокова флейта, Борис Павлов - акустична китара. В програмата ще звучат произведения от Корели, Бах и др.

В първата част на концерта ще се включат изявени ученици от музикалната школа Rondo Ellis - Михаил Кръстев и София Павлова, които през есента на миналата година изнесоха самостоятелен концерт.

Михаил Кръстев е на 8 години и е изключително интелигентен, като работи с Павлина Радионова за постъпване в НМУ "Л.Пипков", сподели пред Classic FM Елисавета Попова. По думите й, София Павлова е с виртуозна техника, въпреки че е само на 6-годишна възраст.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с музикалния педагог и концертиращ артист Елисавета Попова, разположено в звуковия файл под главната снимка в началото на статията!