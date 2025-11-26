Представят премиера на "Земята- извън обхват" в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с организатора Евдокия Бобоцова и композитора Петя Тончева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

След концерта на 19.11.2025 г. в Габрово с Габровски камерен оркестър с диригент Иван Стоянов, ще се проведе концерта на 26.11.2025 г. от 19.00ч. в залата на Централния Военен клуб в София с участието на ClassicArt String Quartet & Ensemble. На събитието ще се състои премиерата на новото произведение за соло пиано и струнен състав: "ЗЕМЯТА - ИЗВЪН ОБХВАТ" от талантливата българска композиторка Петя Тончева, носител на Специалната награда от Международния конкурс "Проф. Иван Спасов". Солист и в двата града ще бъде младият талантлив пианист Марио Бобоцов, студент с пълна стипендия в Кралската консерватория в Бирмингам, лауреат на множество международни конкурси.

Билети за концерта в гр. София ще откриете тук: https://www.eventim.bg/…/zemyata-izvn-obhvat…/event.html

Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria Проектът е на Сдружение "Музикантини" с финансовата подкрепа на(Програма "Създаване 2024").