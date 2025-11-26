Представят премиера на "Земята- извън обхват" в София
На 26.11.2025 г. от 19.00ч. в залата на Централния Военен клуб в София
Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с организатора Евдокия Бобоцова и композитора Петя Тончева, разположено в звуковия файл под главната снимка!
След концерта на 19.11.2025 г. в Габрово с Габровски камерен оркестър с диригент Иван Стоянов, ще се проведе концерта на 26.11.2025 г. от 19.00ч. в залата на Централния Военен клуб в София с участието на ClassicArt String Quartet & Ensemble. На събитието ще се състои премиерата на новото произведение за соло пиано и струнен състав: "ЗЕМЯТА - ИЗВЪН ОБХВАТ" от талантливата българска композиторка Петя Тончева, носител на Специалната награда от Международния конкурс "Проф. Иван Спасов". Солист и в двата града ще бъде младият талантлив пианист Марио Бобоцов, студент с пълна стипендия в Кралската консерватория в Бирмингам, лауреат на множество международни конкурси.
Петя Тончева е родена в Бургас. Завършва средното си образование в музикалното училище в родния си град. Следва композиция в НМА „Проф. Панчо Владигеров” Випуск 1994 при проф. Александър Райчев и проф. Александър Танев. От 1991 е театрален композитор към първия частен театър „Диалог“. Същевременно работи като композитор и към Държавен пътуващ театър и като вокален педагог към театрално студио „4 X С“. Пише музика към множество театрални пиеси, които се играят София и страната.
Автор е на детска, театрална, камерна и популярна музика. Носител е на награди от конкурсите „Мелодия на годината“, „Сребърен Ерос“, „Златен Орфей +“. Участва и в конкурсите „Бургас и морето“, „Златен кос“ и „Сладкопойна чучулига“.
През 2021 печели втора награда в конкурса за хорова песен „Проф. Георги Димитров“, Варна, тогава е и премиерното изпълнение на нейни творби със Софийска филхармония и „Софийски солисти“.
През 2022 става носител на Трета награда за своето трио „Пуснете птиците“, вдъхновено от "Intermezzo per tre" от Лазар Николов на конкурса на Фондация „Арденца“. Същата година печели и Специалната награда от Девети международен конкурс по композиция „Проф. Иван Спасов“. От 2011 до днес работи в НУМСИ “Проф. Панчо Владигеров“- Бургас като преподавател по солфеж и е диригент на струнен оркестър към училището.