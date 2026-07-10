Представят първата версия на операта „Кратък живот“ от Мануел де Файя

В петък, 10 юли, Дворецът на Карл V в Гранада ще бъде домакин на световната премиера на първата версия на операта „Кратък живот“ от Мануел де Файя, чиято партитура е представена на конкурса, проведен от Кралската академия за изящни изкуства в Сан Фернандо на 5 юли 1904 г. Според Паоло Пинамонти, този проект за възстановяване „беше нещо, което Фестивалът в Гранада, в своето 75-то издание, отбелязващо 150-годишнината от рождението на Файя - не можеше да пропусне. Трябваше да представим премиерно тази първа оригинална версия на опера, която дори самият композитор не е имал възможност да чуе“, добавя директорът на Фестивала в Гранада.

По този повод Фестивалът е ангажирал Оркестъра на град Гранада, дирижиран от Лукас Масиас. В изпълнението ще участват също Хорът на Оркестъра на град Гранада, дирижиран от Ектор Елиел Маркес; Силвия Тро Сантафе (в ролята на Салуд); Белен Елвира (в ролята на баба); и Летисия Родригес (в ролята на Кармела); Алваро Гайегос (гласът на ковача); Алехандро Рой (Пако); Жоан Мартин-Ройо (Чичо Сарваор); Ел Тури, фламенко певец; Андрес Мерино (Мануел); и Луис Мариано, китара.

Файя, който все още не е навършил тридесет години, печели конкурса за едноактна опера с либрето от Карлос Фернандес Шау; но въпреки девети член от правилата на конкурса, в който Кралската академия за изящни изкуства обещава да гарантира, че „печелившите произведения ще бъдат изпълнени публично, с подобаващ блясък, в мадридски театър“, композиторът трябва да чака почти десет години, за да бъде изпълнено произведението в Мадрид. Това става едва след успехите, постигнати при представления в Ница и Париж, съответно на 1 април 1913 г. и 6 януари 1914 г.

Голямото признание, отредено на Файя за изпълненията във Франция, резонират широко в Испания, което води до първото изпълнение на творбата на 14 ноември 1914 г. в Театъра на Сарсуелата в Мадрид. Партитурата, която може да се чуе както във Франция, така и в Испания, обаче вече е претърпяла промени, вдъхновени от контактите на композитора с музиканти като Дюка и Дебюси. Всъщност операта вече не е композирана в едно действие, както първоначално е била представена на конкурса, а в две действия и четири сцени.

Преди година е открит обширен документ, притежание на частен колекционер, съдържащ оркестровата партитура на „Кратък живот“. След щателно проучване в архива на Мануел де Файя, водено от ръководителя на проекта Алваро Флорес Колето, е потвърдено, че той е част от оригиналния автографски ръкопис на първата версия на операта, който с останалата документация е запазен в архива.

По думите на Белениш Морено-Жил, който заедно с Оскар Ескудеро редактират ръкописа на „Кратък живот“: „Като музиколог и композитор, от момента, в който архивът „Мануел де Файя“ се свърза с нас, ясно ис дадох сметка за историческата стойност на това откритие. Често не осъзнаваме дългия и труден път, който произведенията, съставляващи репертоара, изминават, преди да достигнат това, което бихме могли да наречем окончателна форма. Тази версия на „Кратък живот“ хуманизира самия Файя, а слушателите, запознати с детайлите от произведението, със сигурност ще се насладят и оценят.“