Представят операта „Пътуване към Реймс“ от Росини за първи път пред българска публика

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Божидар Божкилов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

„Фестивалът е една обща платформа и съвкупност от стипендиантска програма, разнородни събития и майсторски класове в различни области на изкуството, където силно вибрира поантата на музиката във всичките и жанрове“, разказа Ина Кънчева, оперно сопрано, продуцент и мениджър на CULTURAMA FEST по време на вечерно събитие за медии и приятели на фестивала. Специални гости на тематичната вечер CULTURAMA: PRELUDE бяха Антони Дончев – пианист, Петринел Гочев – режисьор, Бронислава Игнатова – експерт в оперното изкуство.

На 26 юни от 19:00 ч. в Централния военен клуб в София – 201 години след първото си изпълнение – операта „Пътуване към Реймс“ на Росини ще прозвучи и за българската публика.

Това е първото цялостно оперно произведение в историята и програмата на CULTURAMA, представено като самостоятелен, централен акцент. До тази година фестивалът бе насочен основно към камерни концерти, мултимедийни спектакли, кросжанрови проекти и музикално-визуални формати.

Изборът на „Пътуване към Реймс“ от Джоакино Росини носи ярка символика – многообразие, европейска визия и среща на международни артисти, млади изпълнители и публика в една вълнуваща игра – PLAYGROUND. Макар и написана преди два века, „Пътуване към Реймс“ звучи изненадващо съвременно. Историята за хора от различни държави, които непрекъснато пътуват, срещат се случайно, говорят различни езици и носят собствената си култура, напомня днешна Европа – отворена, динамична и постоянно в движение.

Снимка: 8 pm

Първото изпълнение на „Пътуване към Реймс“ в България ще събере изявени артисти от европейската оперна сцена, български изпълнители, както и стипендианти от националната стипендиантска програма на фондация „Културни перспективи“. Сред участниците са Ина Кънчева, Петя Петрова, Айтана Санс, Мария Рита Комбатели, Паоло Неви, Маурицио Бове, Божидар Божкилов, Алек Аведисян, Теодора Тошева, Антонио Мандрилло, Тодор Котопанов, Юри Николов. Музикалната подготовка е поверена на Зорница Гетова и Марко Гати, а Фестивалният оркестър ще бъде под диригентството на Христо Павлов и Рубен Санчес Виеко. Режисьор на сценичната адаптация е Петринел Гочев, сценография – Юлияна Войнова-Найман.

„Пътуване към Реймс“ или „Хотелът на златната лилия“ ще има още един спектакъл. На 27 юни с изпълнение на операта официално ще бъде открита програмата на фестивала „Сцена на вековете“ 2026 във Велико Търново.

Mеста и билети за събитието може да изберете на официалния сайт на CULTURAMA.

Какво още ще чуете и видите в програмата на CULTURAMA? Експериментален концерт „Бах & отвъд“ с Франческо Тристано на 27 юни в РЦСИ "Топлоцентрала"

Пътешествието на Франческо Тристано в електронната музика започва с увлечението му по клубната култура и нейната способност да разказва истории чрез звук. Формиран като класически пианист в Джулиард Скул в Ню Йорк, той бързо печели признание с интерпретациите си на барокови и съвременни класически произведения. Артист от Люксембург, Тристано не се ограничава в рамките на един жанр и е известен с това, че съчетава по новаторски начин класическата и електронната музика. Mеста и билети за „Бах и отвъд“ може да изберете на официалния сайт на CULTURAMA.

CULTURAMA fest PLAYGROUND е част от Културния календар на МК и СО и се провежда с подкрепата на НФК, Италианското посолство в България, Италиански културен институт в България, Полски културен институт в България, Фондация „Фридрих Еберт“ България и частни спонсори.