Представят неизпълнявана опера на Джордано повече от век след композирането й

Водеща фигура на италианската "Джоване Скуола", Умберто Джордано е най-известен с оперите си „Андре Шение“ и „Федора“, въпреки че напоследък други негови произведения (като например „Сибир“) постепенно биват преоткривани. На 12 и 14 февруари оркестърът „I Pomeriggi Musicali“ в Милано ще представи световната премиера на ранната опера на Джордано „Марина“ в рамките на абонаментния си сезон. Изпълнението ще бъде представено в критичното издание, редактирано от Андреас Гис. Тази концертна версия ще бъде записана от Decca Classics и ще бъде издадена следващото лято.

Премиерата на „Марина“, повече от век след композирането ѝ, ще се състои в емблематичния театър „Дал Верме“ в Милано, където е била премиерно представена и операта „Палячи“ (1892) от Руджеро Леонкавало. Под музикалното ръководство на Винченцо Милетари, вокалният състав е изключителен. Елеонора Бурато ще изпълни главната роля. Редом с нея, тенорът Фреди Де Томазо, който гостува в рамките на цикъла "Съкровени гласове" в България, изпълнява ролята на Джорджо Ласкари. Актьорският състав се допълва от баритоните Михай Дамян (Ламбро) и Николас Мог (Даниеле). Хорът на Фондация „Театро Петруцели ди Бари“ е подготвен от Марко Медвед.

Композирана през 1888 г., „Марина“ е първата опера, написана от Джордано, когато е едва на двадесет години и все още учи в Консерваторията в Неапол. Джордано решава да представи произведението на престижния конкурс „Сондзоньо“. Въпреки че „Марина“ не е сред трите печеливши произведения (първата награда отива при „Селска чест“ на Маскани), партитурата привлича вниманието на издателя „Сондзоньо“, който веднага разпознава забележителния талант на младия композитор и подписва договор с него.

„Марина“ остава дълго време в своеобразно забвение, отчасти защото част от музиката ѝ по-късно е използвана повторно от Джордано в „Mala vita“. Неотдавнашното откритие на автографа в библиотеката за редки книги и ръкописи „Байнеке“ в Йейлския университет доведе до критичното издание, което е в основата на световната премиера.