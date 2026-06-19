Представят „Музикалното наследството на Андрес Сеговия“ с безплатен концерт в София

Институт Сервантес-София ще закрие сезона на концертната поредица „Духът на испанската и латиноамериканската музика“ с китарния рецитал „Музикалното наследството на Андрес Сеговия“, изпълнен от престижния испански китарист Рикардо Гайен. Концертът ще се състои на 20 юни от 18:30 ч. в залата на Националната музикална академия в София. Вход свободен до запълване на капацитета на залата.

Събитието има особено значение за Испанския културен институт, тъй като не само поставя финал на музикалния сезон, но и отбелязва сбогуването с настоящия директор на института Хуан Карлос Видал, който се пенсионира след 32 години работа в различни центрове от мрежата на Институт Сервантес. Голям почитател на музиката, Видал ще завърши този професионален етап в компанията на един от най-изявените съвременни класически китаристи.

Рикардо Гайен е международен концертен изпълнител и преподавател по китара в Университета за музика „Франц Лист“ във Ваймар. Той съчетава виртуозните изпълнения със сериозна изследователска и преподавателска дейност. Професионалният му път представлява рядък баланс между музикологичните изследвания, историческата интерпретация и международното артистично присъствие.

Програмата, посветена на музикалното наследство на Андрес Сеговия, предлага пътешествие през естетическото и географското разнообразие на испанската музика за китара. От средиземноморските пейзажи на Висенте Асенсио до интимната атмосфера на Галисия, пресъздадена от Фредерик Момпоу, преминавайки през кастилския характер на Федерико Морено Тороба и експресивната андалуска емоционалност на Хоакин Турина, концертът предлага широка и представителна картина на испанската музикална традиция.

Изследователската дейност на Рикардо Гайен също заема важно място в този артистичен проект. Сред неговите музикологични трудове се откроява изследването на оригиналния ръкопис на Suite compostelana („Сюита от Компостела“), чиято цел е да предложи интерпретации, максимално близки до намеренията на композитора.

Втората част на рецитала ще бъде посветена на някои от най-емблематичните произведения на испанския музикален национализъм. Публиката ще може да чуе творби като „Танц № V“ от Енрике Гранадос и няколко композиции на Исак Албенис, сред които „Червената кула“ и „Севиля“, представени в историческите транскрипции за китара на Андрес Сеговия и Мигел Льобет — ключови фигури за утвърждаването на инструмента в класическия репертоар.

Преподавателската дейност на Рикардо Гайен в институции като Университета „Франц Лист“ във Ваймар и Норвежката музикална академия в Осло се допълва от активна международна кариера. Тясното му сътрудничество със съвременни композитори, сред които Лео Брауер, който му посвещава Sonata del Pensador отразява неговата отдаденост към обновяването и разширяването на китарния репертоар.

През своята кариера Рикардо Гайен е записал дванадесет албума, отличени от специализираната критика, и е удостоен с Почетния медал на Кралската академия за изящни изкуства в Гранада.