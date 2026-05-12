Представят "Музика отвъд тишината" в подкрепа на деца със специални потребности

Интервю на Георги Митов с Габриела Стефанова - ръководител на Stefanov Music House и пианистката Мариам Тодорова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 17 май в ОКИ „Красно село“, София ще се проведе „МУЗИКА ОТВЪД ТИШИНАТА“ – благотворителен концерт и образователна дискусия, посветени на дете с кохлеарни импланти, което въпреки слуховите предизвикателства се развива активно в музиката, участва в международни конкурси и печели отличия.



Целта на събитието е да събере средства, за да може тя да продължи своето музикално образование и стипендия и през следващата година, както и да повиши информираността за ролята на музиката в развитието на деца със специални образователни потребности.



Програмата включва:



• 10:00 – образователна дискусия с участието на психолог, логопед и музикален специалист

Дискусията е насочена към родители, педагози и специалисти и ще разгледа теми като развитието на слуха и речта, предизвикателствата при деца с кохлеарни импланти и как музиката подпомага тяхното развитие.



• 11:30 – благотворителен концерт

Концертът ще представи пътя на детето чрез дискусия с нейни лични педагози, логопед и психолог, както музика и изпълнения, които показват резултата от нейния труд, постоянство и талант.

Stefanov Music House е музикална школа, към която през последните години се развива и благотворителна инициатива за подкрепа на талантливи деца със специални образователни нужди.



