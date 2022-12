Представят филм за пребиваването на Дмитрий Шостакович в Русе

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с режисьора Стефан Прохоров и д-р Веселина Антонова-архивист в Художествения архив на Държавна опера-Русе, разположено в звуковия файл!

Държавна опера-Русе създаде документален филм за пребиваването в Русе на големия руски композитор Дмитрий Шостакович, който е и почетен гражданин на Русе. „Пианото на Шостакович“ ще има своята премиера на 19 декември от 19 часа в зала „Европа“ на Доходното здание, вход свободен.

Той е дело на Стефан Прохоров, Кети Маринова и консултанта по съставянето на сценария д-р Веселина Антонова – изследовател и архивист в Художествения архив на Държавна опера-Русе, и е посветен на изявите и живота на Дмитрий Шостакович в Русе.

Филмът се реализира с финансовата подкрепа на Община Русе по Програма „Култура“ в направление „Творчески проекти“ и е със специалното участие на струнен квартет от Оркестъра на Държавна опера-Русе, чието изпълнение ще прозвучи по време на премиерната прожекция.

„Пианото на Шостакович“ проследява гостуванията и концертните изяви на композитора през 1958 и 1965 година в Русе.

В любопитна и пъстра поредица от интервюта с музиканти-доайени от Русенската филхармония и Русенската народна опера – двете институции, с които Шостакович е работил в миналото, звучат разкази, разкриващи неочаквани детайли за големия музикант.

Като свързваща и същевременно куриозна нишка през целия филм стои въпросът „Кой е концертният роял, на който е свирил композиторът?“

На 24 януари 1958 година, под диригентството на легендарния Добрин Петков, Шостакович излиза на сцената на Русенската опера като солист на своя Концерт за пиано и оркестър № 2 във Фа мажор, оп. 102, написан само година по-рано. Историята разказва как оркестранти на ръце пренасят инструмента през центъра на града от репетиционната си зала, която се е намирала в залата на днешния Държавен куклен театър-Русе до сцената на Народна опера-Русе. Следите на този инструмент се губят и се преплитат с историята на друг концертен роял, също дълбоко свързан с музикалната история на Русе. Объркването продължава до момента, в който по време на снимките на документалния филм през септември тази година се разкрива истината за пианото на Шостакович в Русе.

Снимка: Държавен архив – Русе

Филмът осветлява и моменти, свързани с първата постановка на операта „Катерина Измайлова“ в България, осъществена в присъствието на композитора през 1965 година в Русе, както и неговото забележително гостуване в Пиргово, от което има исторически документални кадри и спомени на хора, които са го посрещнали тогава.

Партньори в издирването на архивни материали са НУИ „Проф. Веселин Стоянов“, НМА „Проф. Панчо Владигеров“, Централен държавен архив, Международно дружество „Елиас Канети“, Кметството на с. Пиргово.