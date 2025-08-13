Представиха програмата на оперния фестивал „Росини“ за 2026г.

Оперният фестивал „Росини“, базиран в Пезаро, Италия, обяви заглавията, които ще съставят изданието му догодина.

От 11 до 23 август 2026 г. фестивалът ще представи впечатляваща програма от двадесет и две представления. Събитието ще се открие в зала „Скаволини“ с чисто нова продукция на „Обсадата на Коринт“, дирижирана от Карло Рици и режисирана от Дейвид Ливърмор. Това ще бъде петият път, в който той режисира в рамките на Росиниевия оперен фестивал.

След това театър „Росини“ ще постави две възстановки на знакови опери в историята на фестивала: „L’occasione fa il ladro“, режисирана през 1987 г. от легендарния Жан-Пиер Понел, а следващата година ще бъде дирижирана от Алесандро Бонато; „Копринената стълба“ в сценичната адаптация от 2009 г. на Дамиано Микиелето, представена в Кралската опера в Мускат през 2019 г., която ще бъде дирижирана от Иван Лопес Рейносо.

Програмата ще включва и "Пътуване към Реймс" в изпълнение на талантливи млади артисти от Accademia Rossiniana. В афиша предстоят четири белкантови концерта, два лирико-симфонични концерти, а големият финал на фестивала ще бъде със Stabat Mater под диригентството на Доминго Хиндоян, който е съпруг на Соня Йончева.