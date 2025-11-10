В ефир

Предпремиерно по Classic FM: Еделина Кънева, Илона Иванова, Александър Милев за мюзикъла „Кабаре“ в Музикалния театър

Ще се играе на 28, 29 и 30 ноември 2025 г., както и на 2 декември.

Публикувано на 10.11.2025

 

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Еделина Кънева, Илона Иванова, Александър Милев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Първата среща на публиката с мюзикъла „Кабаре“ е на 28, 29 и 30 ноември 2025 г. в Музикалния театър в София. Билети за премиерните спектакли ще откриете на касата на Театъра и в мрежата на EpayGo.

 

Ваймарският Берлин и изворите на Cabaret

Мюзикълът Cabaret е вдъхновен от пиесата ”Аз съм камера” (1951) на Джон Ван Дрютен, която от своя страна стъпва върху Берлинските разкази (1945) на английския писател Кристофър Ишъруд. В тях авторът описва личните си впечатления от живота в Берлин в края на 20-те и началото на 30-те години — време на блясък и разруха, на безгрижие и страх.

Ваймарската република (1919–1933) е период на дълбоки противоречия. След поражението на Германия в Първата световна война обществото се колебае между демократични устои и икономическа нестабилност, между нови свободи и надигащи се крайни движения. Именно тогава Берлин се превръща в космополитна столица на изкуството, музиката и театъра.

В кабаретата и нощните клубове на Берлин кипи експериментаторски дух. Джазът и танците идват от Америка, а артистите смело играят с идентичността, пола и сексуалността. Кабарето се превръща в място на свободно слово, ирония и политическа сатира. Под ярките светлини обаче дебне сянката на радикализацията – на улицата вече марширува нацизмът.

„Кабаре“улавя именно този контраст: между искрящото удоволствие и свободата в Кабарето и настъпващата тъмнина отвън. Този сблъсък е не само исторически разказ за Германия през 30-те години, но и вечен урок за крехкостта на демокрацията и опасността от безразличие към политическите промени.

В крайна сметка, „Кабаре“ не е просто история за любов и музика. То е предупреждение и огледало, което ни приканва да се запитаме: Какво бихме направили ние?

Лайза Минели се явява още в тийнеджърска възраст на прослушване за ролята на Сали в първата Бродуейска постановка, играна повече от 1000 пъти. Предпочетена е друга актриса, английската старлетка Джил Хауърт; когато шоуто се пренася в Лондон, ролята е поверена на Джуди Денч. Когато пък я прослушват за филмовата версия на мюзикъла, някои са на мнение, че е твърде талантлива за да изиграе Сали Боулс. Може би заради описанието на героинята от романа: “Въпреки че пееше лошо, без никаква изразителност, и че ръцете й висяха небрежно отпуснати встрани, представлението й беше по свой начин сполучливо заради стряскащата й външност и абсолютния й непукизъм за реакциите на хората.”

Легендарният първи изпълнител на ролята на Церемониал-майстора (Ем. Си.), Джоел Грей, пък е бил нежелан за филма от Боб Фоси. Сценичната му енергия се струвала на режисьора твърде театрална за киното. Продуцентите налагат участието на Грей направо ултимативно. На пробите той впечатлява с точността, контрола и зловещото си, почти андрогинно присъствие. Джоел Грей става един от малцината спечелили и наградата “Тони” и “Оскар” за една и съща роля. Именно онова, което Фоси първоначално смятал за “твърде сценично”, се превръща в ключов елемент от стилистиката на филма – дистанцираното, гротескно присъствие на Ем. Си., който наблюдава и коментира разрухата на света извън кабарето подобно хор в антична гръцка трагедия.

МУЗИКА: Джон Кандер
ЛИБРЕТО: Джо Мастерофф
ПО ПИЕСАТА НА: Джон Ван Друтън
РАЗКАЗИ ОТ: Кристофър Ишърууд
ТЕКСТОВЕ ОТ: Фред Ебб
ПОСТАНОВКА НА БРОДУЕЙ, РЕЖИСИРАНА ОТ ХАРОЛД ПРИНС, ПРОДУЦИРАНА ЗА БРОДУЕЙСКАТА СЦЕНА ОТ ХАРОЛД ПРИНС
ПРЕВОД И СЦЕНИЧНА РЕДАКЦИЯ: Валентин Ганев
ПРЕВОД НА ПЕСНИТЕ: Екатерина и Кръстю Станишеви
ЧАСТИЧНА РЕДАКЦИЯ: Валентин Ганев, Ваня Петрова, Юли Дамянов

Композитор

Джон Кандер

Либретист

Джо Мастерофф
 
Режисьор-постановчик  
 
Валентин Ганев

Диригент-постановчик

Юли Дамянов

Режисьор

Марчо Апостолов

Диригент

Георги Милтиядов

Постановъчен екип

РЕЖИСЬОР-ПОСТАНОВЧИК: Валентин Ганев
ДИРИГЕНТ-ПОСТАНОВЧИК: Юли Дамянов
ХОРЕОГРАФ-ПОСТАНОВЧИК: Йоанна Стоянова 
РЕЖИСЬОР: Марчо Апостолов
ДИРИГЕНТ: Георги Милтиядов
СЦЕНОГРАФ: Красимир Вълканов
КОСТЮМОГРАФ: Боряна Семерджиева
МУЛТИМЕДИЯ: Иван Липчев
ХОРМАЙСТОР: Людмил Горчев
КОНЦЕРТМАЙСТОР: Мария Кирова
ОТГОВОРНИ КОРЕПЕТИТОРИ: Ана Ангелова, Ваня Петрова
КОРЕПЕТИТОРИ: Вяра Груева, Михаил Дончев, Томислав Вичев, Румен Трайков, Светлана Спасова
РЕПЕТИТОР НА АРТИСТИ: Елисавета Гашпарова
РЕПЕТИТОР НА БАЛЕТА: Ивайла Хаджиколева
АСИСТЕНТ-РЕЖИСЬОРИ: Антонио Дачовски, Георги-Маноел Димитров
ПОМОЩНИК-РЕЖИСЬОРИ: Божанка Груева, Мартин Василев
СУФЛЬОР: Адриана Жадала
КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТА: Пеньо Пирозов

В ролите на

ЦЕРЕМОНИАЛМАЙСТОР: Георги-Маноел Димитров, Денис Бояджиев, Боян Арсов /гост/, Александър Панайотов

САЛИ БОУЛС: Илона Иванова, Яна Стефанова, Михаела Маринова /гост/, Боряна Йорданова

КЛИФЪРД БРЕДШОУ: Димитър Иванов, Александър Милев, Николай Велков

ШНАЙДЕР: Добрина Икономова, Олга Михайлова-Динова

ШУЛЦ: Александър Мутафчийски, Христо Сарафов

КОСТ: Валентина Корчакова, Мадлен Цанков

ЕРНСТ ЛУДВИГ: Александър Панайотов, Денко Проданов

МАКС: Румен Григоров, Георги Ханджиев

ГРАНИЧЕН ПОЛИЦАЙ: Лъчезар Лазаров, Антонио Дачовски

МОМИЧЕ С АКОРДЕОН: Павлина Петкова, Йоана Ламбрева /гост/

ДЕТЕ: Тодор Ганев /гост/, Виктор Узунов /гост/

ДВЕ ДАМИ: Елица Аврамова, Зорница Иванова, Пламена Михова, Силвия Филипова

БОБИ: Калоян Ченов, Николай Велков

ВИКТОР: Александър Валериев, Антонио Дачовски

МОМИЧЕТА ОТ „КИТ КАТ КЛУБ“: Елица Аврамова, Зорница Иванова, Мария-Луиза Бояджиева, Нелли Динева, Пламена Михова, Силвия Филипова

МОМЧЕТА ОТ „КИТ КАТ КЛУБ“: Александър Валериев, Александър Василев, Емануил Алурков, Калоян Ченов, Куан Лу, Лъчезар Лазаров, Салваторе Лаудани, Хейин Уан, Чан Тхе Чунг

Хор, балет и оркестър на Националния музикален театър

 

