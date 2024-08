Празници на изкуствата Аполония ще зарадват публиката в Созопол за 40-ти път

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Маргарита Димитрова- изпълнителен директор на Фондация за изкуства "Аполония", разположено в звуковия файл под главната снимка!

За 40-та поредна година единственият по рода си фестивал у нас – Празници на изкуствата Аполония, ще зарадва публиката със специална програма от културни събития в Созопол. Фестивалът ще се проведе от 28 август до 7 септември и ще събере най-обичаните български артисти. Сред участниците тази година се открояват Васил Петров и Военен биг бенд Стара Загора, Фондацията и Пловдивската филхармония, и Хилда Казасян ще представи концерт-спектакъла „Световно кино в музиката". Пълната програма на Аполония 2024 може да бъде видяна на официалния сайт – www.apollonia.bg, а билетите за всички събития са вече в продажба в мрежата на Eventim. И тази година може да бъде закупен „златен билет", който дава достъп до запазено място за всички събития.

„За нас е огромна радост и гордост Празниците на изкуствата „Аполония" да се състоят за четиридесети път в Созопол. През далечната 1984 г., когато направихме първия фестивал, никой от нас, организаторите, не е предполагал, че тези празници ще дадат началото на най-големия форум в българската култура. Форум, на който се представят всички изкуства – театър, музика, танц, литература, изобразително изкуство, архитектура, кино", каза Маргарита Димитрова, изпълнителен директор на Фондация „Аполония".

40-ото издание на Аполония ще предложи разнообразие от концерти, кино, театър, изложби и литературни събития. Откриването на фестивала ще бъде на 29 август с концерт на Симфоничния оркестър на БНР с диригент Константин Илиевски и солист Светлина Стоянова – мецосопран. Сред музикалните изпълнители, които ще зарадват публиката, са също Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Влади Ампов – Графа, Белослава и много други. В програмата има и една вълнуваща изненада – 13 от най-добрите български музиканти, концертмайстори от цяла Европа ще съставят Фестивален оркестър Аполония! Те са Албена Данаилова, Светлин Русев, Валя Дервенска, Лия Петрова, Николай Минчев, Румен Цветков, Александър Сомов, Галина Койчева, Стефания Янкова, Калина Христова, Димитър Иванов, Стоимен Пеев и Иван Лалев.

Творби на Павел Койчев и Греди Асса ще бъдат част от изложбите на Празниците на изкуствата Аполония 2024.

В литературната програма, която ще открие Иван Теофилов, участие ще вземат редица талантливи и обичани български автори като Иван Ланджев, Александър Секулов, Захари Карабашлиев, Ани Илков и други. Важно място в програмата заема и майсторският клас по творческо писане с ръководител Георги Господинов.

Почитателите на българското кино ще имат възможността да присъстват на три премиери – „Клопка", режисиран от Надежда Косева, „Безветрие" и първи епизод на филмовата поредица „Всичко за сина ми", режисирани от Павел Веснаков.

За любителите на театъра организаторите са подготвили постановки на Варненския и Пловдивския драматичен театър, Малък градски театър „Зад канала", Сатиричен театър ,,Алеко Константинов" , Театър 199 „Валентин Стойчев" и много други.

Празници на изкуствата Аполония 2024 се провеждат с медийната подкрепа на: БНТ, БНР, БТА, Нова телевизия, сп. Мениджър, в-к Стандарт, в-к Труд, Дневник, Dir.bg, Offnews.bg, Novinite Group, Flagman.bg, БГ Радио, радио N-JOY, bTV Radio, Jazz FM радио, Classic FM радио, сп. Biograph, МИКА: Музика и лайфстайл, SBB Media, сп. Осем, в-к Черноморски фар, Impressio.bg, Въпреки.com

Празници на изкуствата Аполония са най-големият, дългогодишен и мащабен арт фестивал в България. Негов организатор е Фондация Аполония, създадена през 1991 г. Първото издание на Фестивала се провежда през 1984 г. Ежегодно сцените на Аполония в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на всякакъв вид изкуства.

Повече информация за програмата на Аполония може да намерите на: https://www.apollonia.bg/ и в профилите в социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм