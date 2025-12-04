Каква ще бъде празничната програма на Софийската филхармония?

В дните, когато градът светва като сцена, а зимата тихо ни подканя да забавим ритъма, Софийската филхармония кани своята публика на поредица от празнични концерти – топли, семейни и изпълнени с онзи особен коледен дух, който ни прави по-щастливи.

14 декември 2025, неделя, 15:00 ч., Камерна зала „България"

За най-малките: „Коледни истории с Вълшебния квартет"

Струнен квартет „Филхармоника" и Детският филхармоничен хор ще превърнат следобеда в малък звуков театър – с музика, която доставя радост . Актьорът Камен Асенов ще добави приказката, която оформя музикалната коледна приказка.

21 декември 2025, неделя, 15:00 ч., зала „България"

За малки и големи: „Коледа в детските филми"

Концертът разтваря вратите към вълшебния свят на любимите филмови истории – „Замръзналото кралство", „Красавицата и звяра", „Аладин", „Сам вкъщи", „Гърбушкото от Нотр Дам", „Пепеляшка", „Анастасия", „Как Гринч открадна Коледа" и „Ледена епоха".

Музиката ще оживее с гласовете и енергията на Живко Станев, Александър Славчев, Яна Янчева и Морган Десислава, с участието на артиста Атанас Димитров, под вдъхновената палка на маестро Найден Тодоров.

22 декември 2025, неделя, 15:00 ч., зала „България"

За малки и големи: Коледен концерт на децата на Филхармонията

Коледа идва с най-топлата музика – онази, която звучи от детските гласове и сърца. Детският филхармоничен хор ви кани на празничен концерт, изпълнена с усмивки, обич и вълшебство.

В концерта ще участват и децата на Филхармонията – наследниците на големите ни музиканти, които ще засвирят на: саксофон - Алекс Стойнев, валдхорна - Александър Маджаров, виолончело - Алина Михайлова, перкусии - Петър Богданов.

Техният талант ще се вплете в песните на малките хористи, за да създаде истинска семейна симфония – между поколенията, между сцената и залата, между музиката и празника.

Програмата включва коледни песни от цял свят и любими класически теми – напомняне, че чудесата обичат децата.

25 декември 2025, четвъртък, 11:00 ч., зала „България"

За всички: „Аве Мария" – празничен Коледен концерт – матине

Солист: Мила Михова – сопран

Диригент: Найден Тодоров

Коледното утро ще започне с тиха молитва и ще завърши бравурно, както подобава на празник. „Аве Мария" в празничния ден е традиционният музикален жест на Националния оркестър. Сопраното Мила Михова и маестро Найден Тодоров ще честитят празника на публиката по най-добрия начин, който умеят – с музика.

28 декември 2025, неделя, 19:00 ч., зала „България"

За големи: „Честит рожден ден, Йохан Щраус!"

Диригент: Марк Монкузи

Краят на годината е време за танц – а кой по-добре знае това от Краля на валса? Празникът на Щраус ще звучи като виенско изкушение, поднесено с финеса на маестро Марк Монкузи.

Публиката ще се наслади на най-обичаните полки и валсове на легендарния австрийски композитор.

Една програма, която сбъдва мечтата за истинска виенска зима – блестяща, танцуваща и щедра на настроение.

Припомняме, че през декември всички концерти на Софийската филхармония могат да се закупят с 30% отстъпка.

Билети: На касата на зала „България" и в Ивентим.

Софийската филхармония ви пожелава весели празници и ви кани да споделите радостта си със стойностната музика!