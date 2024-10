Правят първи художествен пълнометражен документален филм за Антарктида

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с филмовия продуцент Елени Декидис и сценариста и режисьор Биляна Кирилова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

През февруари 2025 година започват снимките на първият художествен пълнометражен документален филм, който поставя въпросите за бъдещето на хораат и планетата Земя, през темата за Антарктида и успехите на българските антарктици.

Заглавието е "Ноосфера – Утопия след края на света". Филмовият разказ ще разкрие удивителната история на великия българин и учен, проф.д.н. Христо Пимпирев и за неговата научна и изследователската дейност на ледения континент Антарктида. Това дело е посветено на възвеличаване на страната ни в световен мащаб, опазване на околната среда и визия за бъдещето, окито ще бъдат разгледани през връзката Човек-природа в контекста на световната научно-философска концепция Ноосфера.

Главният герой е проф. Пимпирев, а център на събитията е 33-тата полярна експедиция, в рамките на която за първи път на борда на българския научно-изследователски кораб и в българската база ще гостуват и работят учени от Балканите. Чрез този забележителен жест, ще бъде разкрита една от основните идеи на проф. Пимпирев- обединение на всички народи в името на науката.

Филмовият продуцент Елени Декидис съобщи, че снимачният екип ще пътува с членовете на Българския антарктически институт. Това са другият продуцент на филма Юлияна Чалъкова, режисьорът и сценарист Биляна Кирилова, операторът Фейми Даут и Данаил Вучков, техник камера и безопасност. Декидис отбеляза, че филмът е субсидиран от Националния филмов център и подчерта, че това е първият български филм под патронажа на президента на България Румен Радев, което е прецедент.