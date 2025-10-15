"Повече за книгите"- Владислав Христов с японско хайку признание и в мексиканска антология

край на войната

надгробните камъни

без сенки

Повече за Мемориалния комплекс в град Ига:

Къщата, в която е роден бащата на хайку поезията Мацуо Башо, известна като Миномушиан, се намира близо до североизточния вход на градската крепост на Ига. Мемориалният музей е построен в знак на почит към Башо, библиотеката на музея пази ръкописите на Башо, наред с множество документи, представящи предмодерната ренга и хайкай литература. В средата на XVII век къщата е била в Акасака-чо, където си съжителстват Мачия, поселенията на самураи от по-низшите класи, и фермери. Бащата на Башо, Мацуо Йозаемон, се мести от Цуге в Ига, по-големият му брат, Ханзаемон, наследява имота, а семейство Мацуо живее там докъм края на XIX век. Откакто е обявена за исторически обект през 1955 г., къщата е отворена за посетители и претърпява няколко ремонта, а през 2018 г. и бива подложена на цялостна реставрация от управата на град Ига.

От 1947 г. насам Фестивалът Башо се организира ежегодно на 12 октомври, когато се отбелязва годишнината от смъртта на големия японски поет. Предшественик на този фестивал е Възпоменателният ден Шигуре, който се е състоял ежегодно от 1694 до 1946 г. Освен церемония, се провежда и национален конкурс за хайку, както и поклоннически пътувания до интересни места, свързани с Башо. Това поетическо събитие улавя духа на културата и историята на този прекрасен планински град.