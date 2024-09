"Повече за книгите"- Владимир Тодоров представя автобиографичният шедьовър „Холивудобългарин“

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Владимир Тодоров, разположено в звуковия файл под главната снимка!

След представянето на „Холивудобългарин“ в Созопол в рамките на Празници на изкуствата „Аполония“ предстои официалната премиера на книгата в София. Събитието ще се състои на 11 септември, сряда, от 19:00 ч. в Casa Libri (Каза Либри) в София, ул. „Цар Асен“ № 64.

Как изглежда холивудската филмова индустрия отвътре? Как са създадени визуалните образи на триглавото куче Пухчо, Волдемор, кентавъра и Стюарт Литъл? Има ли граници за въображението и творческото себеизразяване? „Холивудобългарин. В страната на илюзиите“ на Владимир Тодоров отговаря на тези и други въпроси! Чавдар Гюзелев е автор на предговора, освен това е автор на фотографията и художник на корицата.



В своята автобиографична книга един от най-успелите българи в Холивуд разказва историите, белязали професионалния му път, който започва от лондонското студио на Стивън Спилбърг и стига до Калифорния, откъдето свързва Лос Анджелис–Лондон–Созопол–София. Преминавайки по този маршрут, където са и филмовите студиа, ангажирани с мащабни продукции, разказът следва възхода на забележителна артистична кариера, съпроводена от успехи и провалени проекти, напрегнат творчески ритъм и работа в условия на безмилостна конкуренция.



Със свеж хумор и силна доза самоирония авторът ни посвещава в създаването на цял визуален свят, обитаван от елфи, джуджета и великани, от кралици и множество смешни, страшни и гротескни герои – истинска фабрика за фантазии и мечти. Разкрива образа на една разноцветна среда, в която изпъкват фигурите на режисьори, сценаристи и продуценти като Робърт Земекис, Крис Кълъмбъс, Роб Минкоф и Дейвид Хейман, на Том Ханкс и Стивън Тайлър, както и редица звездни имена, част от машината, наречена киноиндустрия.

Владимир Тодоров е филмов режисьор, художник, аниматор и илюстратор с дългогодишен опит в игралното и анимационното кино. Кариерата му започва през 1990 г. в студиото на Стивън Спилбърг в Лондон. По-късно се присъединява към студиото на Ули Майер („Космически забивки“ и „Изгубени в Kосмоса”), сътрудничи си с Warner Brothers (в пълнометражния филм „Вълшебният меч: В търсене на Камелот”), става част от екипа на Sony Pictures Imageworks в Лос Анджелис. Участва в концептуалния дизайн на цяла поредица от хитови заглавия, сред които са „Стюарт Литъл“, „Хари Потър и философският камък“, носителят на „Оскар“ „The ChubbChubbs!” и др. Съвместно с Робърт Земекис работи върху дизайна на „Полярен експрес“, „Беоулф“, „Коледна песен“. Създател е на два късометражни анимационни филма: „Трепет” („Flutter”) и „Мечтател” („Dreamer“), получили престижни международни награди. Автор е на книгите „The Moon Rock”, „Капризите на Оливър” (в съавторство с Боряна Тодорова) и „Архипелаг Ню Йорк”.