"Повече за книгите": В навечерието на 24 май Столична библиотека отбелязва 40 години от създаването на филиал в район „Люлин“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов- Геми с Здравка Шейретова- завеждащ филиали на Столична библиотека, разположено в звуковия файл под главната снимка!

С Дни на книгата и четенето, посветени на най-българския празник 24 май, Столична библиотека отбелязва 40 години от откриването на своя първи филиал в най-големия район на София – „Люлин“. Филиалът на Библиотеката на София посреща юбилея с изцяло реновирани комфортни библиотечни и читателски пространства – за художествена литература, Зона за научнопо-пулярна литература, четене и дискусии, Зона за учене и занимания на деца с 3D принтер, 3D очила и ботове. Днес филиалът има 20 хиляди читатели, от тях 7 хил. деца, 82 хил. заети книги за дома и 30 хил. посещения годишно.

Филиалът предлага на читателите и посетителите:

Фонд от 97 хиляди книги и периодика с най-новите и търсени заглавия от класическата и съвременна българска, чуждестранна и учебна литература, детски книги, списания;

Модерна техника – компютри, лаптопи, мултимедия, Wi-Fi;

Свободен достъп до всички електронни и дигитални ресурси на библиотеката;

Дигитални услуги и онлайн резервиране на книги;

Ползване на цифрови образователни платформи за ученици и образователни игри;

Инициативи за насърчаване интереса към четенето и ученето на деца и ученици – срещи със съвременни български автори, презентации на книги, арт ателиета, работилници за дигитални умения

Дните на книгата и четенето, посветени Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и на 40-та годишнина от откриването на филиал „Люлин“, се провеждат от 21 до 23 май и включват интересни културно-образователни инициативи и събития.

21 май, 10:00 – Детската авторка Виолета Христова представя книжките си „Мармаладко“, „Малкият Рой“ и „Внучките на баба“ пред децата от 33. ОУ.

21 май, 15:30 – Среща на авторката на детската книжка „Хоботчо“ Ценка Кучева с ученици от 2. клас на 96. СУ.

21 май, 12:00 – Гостуване на Библиобуса на Столична библиотека в кв. „Филиповци“ с интерактивни образователни игри с роботчета, безплатни читателски карти и подаръци – детски книжки. Локация – срещу НЧ „Просвета“ и 77. ОУ.

22 май, 11:00 ч. Откриване на реновирания филиал „Люлин“

Официални гости на тържеството ще бъдат Георги Тодоров – кмет на район „Люлин“, д-р Петър Зарев – зам.-кмет на район „Люлин“, Светлозар Желев – директор на Националния център за книгата в НДК, Десислава Темелкова – директор на дирекция „Спорт и младежки дейности“ на СО.

В празничната програма – музикални, танцови и спортни изпълнения на детски състави от 35 ДГ, „Дани денс студио“ от КЦ „Люлин“, ВГ „GLP Voise“ от КЦ „Люлин“, спортен клуб „Макс спорт“ от КЦ „Люлин“, участия на поета Петър Чухов и ученици от софийските гимназии, победители в ученическия шампионат по поезия „Млада метафора“. Почетни грамоти за успешно партньорство с филиал „Люлин“ на Столична библиотека ще бъдат връчени на район „Люлин“ и Културен център „Люлин“.

22 май, 11:45 – Представяне на новата книга на Георги Константинов „Котка пешеходка“ пред ученици от 70. ОУ и 96. СУ.

22 май, 11:45 – Открит урок на известната българска писателка Виктория Бешлийска пред ученици от 9. клас от 96. СУ.

22 май, 14:30 – Представяне на детските приказки за „Костенурчето Жълтурчо“ от Даниела Златкова (издателство „Стрийт 68“) пред ученици от 70. ОУ.

За децата ще има демонстрации с изработване на предмети с 3D принтер, занимания с 3D очила и ботове, както и подаръци – безплатни читателски карти и детски книжки.

23 май, 10:00 – Дигитална работилница на тема „Триизмерни картички с букви“ за ученици от 3. и 4. клас на 70. ОУ.

Жителите на район „Люлин“ могат да разгледат и пътуващата фотодокументална изложба „Първоучителите“, представяща в оригинални постери икони на Св. св. Кирил и Методий от различни църкви и манастири в България, както и великото дело на двамата братя и техните ученици.

Дните на книгата и четенето в район „Люлин“ по случай 40-годишнината на филиал „Люлин“ се провеждат с подкрепата на администрацията на район „Люлин“ и СО.