"Повече за книгите" с преводачката и мултиинструменталист Биляна Фурнаджиева - за новия роман на „писател на десетилетието“ Ери де Лука

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с преводачката, художник и мултиинструменталист Биляна Фурнаджиева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 20 август, сряда, от 18:30 ч. в Casa Libri (Каза Либри) на столичната улица „Цар Асен“ № 64 ще се състои премиерата на романа „Три коня“ от италианския писател Ери де Лука. Това е поетична история за три отрязъка живот: с дъх на любов, на война и бягство, на градина, стари книги и самота. Преводът, публикуван под знака на "Колибри", е дело на Биляна Фурнаджиева. Художник на корицата е Дамян Дамянов. Модератор на премиерата ще бъде Десислава Желева.

„Един човешки живот трае колкото този на три коня“, гласи прозрение, което научава разказвачът в „Три коня“. Италианец с изострена сетивност и дълбока душевност, той работи като градинар, но негов неизменен спътник са старите книги.

Ери де Лука поднася многопластова творба в лапидарен стил, с библейски препратки и символни алюзии, наситена с ухания и вкусове, пропита от страст към книгите, в която се гонят и преплитат минало и настояще, спомени в сегашно време, различни географски и културни пространства, където всеки жест е свещен ритуал. Роман за любов, за битки, за екзистенциалните избори и за ролята на съдбата в човешкия живот, „Три коня“ излиза през 1999 г. и получава френската награда „Лор Батайон“ (2002).

Три коня – три живота. Първият – в Аржентина, под знака на военната диктатура и на Фолкландската война, на бягството и на опиянението от първата възлюбена, „хвърлена с вързани ръце на дъното на океана“. Вторият – в Италия, белязан от гореща зряла любов към жена, която „си ляга с мъже за пари“, и от мъдростта на африканец и неговия урок по благодарност. А третият – предстои.

Роденият през 1950г. Ери де Лука е един от най-популярните представители на съвременната италианска литература. През 2009-а в. „Кориере дела сера“ провъзгласява този белетрист, поет, есеист, преводач, изкушен и от киното, за „писател на десетилетието“. Автор е на повече от 90 произведения, преведени на над 30 езика. Ери де Лука е носител на престижни международни отличия, удостоен с Европейската награда за литература (2013). Той е ярка личност с богата биография, с разностранни изяви, с изразена гражданска позиция, поборник за свобода на словото, природозащитник.