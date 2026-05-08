"Повече за книгите" по Classic FM: Давид Тоскана написа книга за Самуиловите войници

От 17 до 22 май 2026 г. мексиканският писател ще гостува на фестивала "Летерапополи"

Публикувано на 08.05.2026

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с писателя Давид Тоскана, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Пловдив отново ще бъде домакин на фестивала за световна литература "Летерапополи". Тази проява в културния календар на града е форум с мащабно и престижно международно участие. Един от специалните гости на фестивала е писателят Давид Тоскана (р. 1961 г.). Срещата с автора е на 18 май от 18.00ч в Радио Пловдив и на 21 май от 14.30ч. в АМТИИ и от 18.00ч в галерия "Димитър Георгиев".

Давид Тоскана е водещ мексикански романист, чието творчество е преведено на десетки езици и е носител на най-престижните награди в испаноезичния свят. Инженер по образование и писател по призвание, той създава светове, в които въображението е единственият закон. Тоскана е сред най-награждаваните и превеждани съвременни мексикански романисти и един от водещите гласове в испаноезичната проза. Негови книги са удостоени с престижни отличия като наградата „Хавиер Виляурутия“, която получава през 2017 г. за романа си „Олегарой“, и Наградата за роман „Марио Варгас Льоса“, присъдена му през 2023 г. за „Тежестта да живееш на земята“. През 2026 г. романът му „Сляпата армия“ е избран за наградата „Алфагуара“ сред 1140 ръкописа. В България авторът прави своя впечатляващ дебют с романа „Сляпата армия“, публикуван от издателство Колибри. Неговата естетика отхвърля магическия реализъм в търсене на една по-сурова, иронична и дълбоко човешка истина за провала и самотата.

В „Сляпата армия“ Давид Тоскана изоставя традиционния исторически роман, за да създаде нещо много по-радикално – литературна игра с въображението и паметта. Вдъхновена от реален епизод – ослепяването на Самуиловите войници след битката при Ключ, – книгата се разгръща като мозайка от гласове, съдби и вътрешни светове.

Със своя „разюздан реализъм“, както Тоскана сам определя поетиката си, той размива границите между реалност и фикция, между трагедия и ирония. Резултатът е роман, който едновременно напомня хроника, притча и съновидение. Вместо линеен разказ „Сляпата армия“ предлага редуване на гледни точки, в които преживяването измества обяснението, а събитието едновременно се разпада и реконструира в множество различни версии. Тук няма герои в класическия смисъл, а необикновени персонажи, хвърлени в абсурда на съществуването: слепци, които се преструват, че виждат; занаятчии, които създават очи; писар, който се опитва да съхрани онова, което историята ще заличи.

Смес от история, хумор и поезия, този роман е едновременно жесток и красив, мрачен и вдъхновяващ.

