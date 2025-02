"Повече за книгите" по Classic FM - Проф. Емил Станев представя "Родени от топлина и контрасти"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с проф. Емил Станев, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 26 февруари 2025 г. от 18.00 ч. в Конферентната зала в Ректората на Софийския университет ще бъде представена книгата на проф. Емил Станев „Родени от топлина и контрасти“. Събитието се организира от Университетското издателство „Св. Климент Охридски“, под чийто знак е отпечатана.

Емил Станев е български и немски професор по физическа океанография. Половината от научната му кариера преминава във водещи европейски изследователски институти, където той се посвещава на изучаването на морската среда и на разработването на прогнози за нейното изменение. Автор е на монографичната автобиография с елементи на документалистика „Море от хора и числа“, където въвежда читателя в кухнята на науката и го среща с тези, които я правят.

В книгата „Родени от топлина и контрасти“ Емил Станев отново се отклонява от своя чисто научен жанр, като ни предлага увлекателен пътепис, съчетавайки научното любопитство с личните си наблюдения от многобройните пътувания в Мезоамерика и Карибите. Авторът изследва природния свят, историята от предколумбовите времена до днес, войните, диктатурите, революциите, както и религиозните и културните процеси. В основата на книгата стои задълбоченото вникване във формирането на националните идентичности и културните особености на народите и обществата в района, което я превръща в провокиращо мисълта пътешествие в пространството и времето.

Проф. Емил Станев завършва Софийския университет в периода 1967-1972 г., в докторска степен 1974-1977 г. и прави своята хабилитация през 1987 г. От научен сътрудник достига до професор по физическа океанография във ВУЗ-а. Бил е заместник-ръководител на НИС в Софийския университет. От 2007 г. е професор по крайбрежна океанография в Университет Олденбург и GKSS/HZG/hereon, Германия, а в периода 2007-2017 г. става ръководител на отдел "Анализ на данни и асимилация на данни", GKSS/HZG/hereon. От 2021 г. е член на Форума за ресурси на Европейската система за наблюдение на океана (EOOS). Кариерата му преминава през Комитета по науки за Земята към Българския фонд "Научни изследвания", Консултативния комитет по наука и технологии (STAC) на Службата за мониторинг на морската среда по програма "Коперник" (CMEMS) и др.

Проф. Емил Станев е бил стипендиант на фондация "Александър фон Хумболт" (1986-1988 г.), носител е на стипендия ONRIFO в космическия център NRL-Stennis, NCAR/Университета в Боулдър, Уудс Хоул, Харвардския университет (1994 г.), на Вашингтонския университет (2000 г.) и на космическия център NRL-Stennis (2004 г.)

Координатор е на международни проекти и ръководител на работни групи в повече от 15 проекта на ЕС и други международни проекти. Има публикации в повече от 200 рецензирани статии, а цитатите на негови работи в световната научна литература са 7954. Името му влиза неизменно в ежегодните класации на 2% от най-добрите учени в света във всички области на науката, публикуван от Станфордския университет от 2020 г. насам.