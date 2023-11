"Повече за книгите" по Classic FM- Д-р Димана Иванова представя днес първата антология на съвременната чешка поезия

Your browser does not support the audio element.

На 23 ноември 2023 г. (четвъртък) от 18:30 ч. гост в Литературния клуб на Столична библиотека в поредицата „Преводач на месеца” ще бъде д-р Димана Иванова. Събитието е организирано със съдействието на Чешки център София и водещи издателства, които публикуват преводна чешка литература у нас. По време на събитието ще прозвучат части от ключови произведения на представители на съвременните чешка поезия и словашка проза като акцент на вечерта ще бъде последната преведена книга от д-р Иванова – „Гласове от сърцето на Европа. Антология на съвременната чешка поезия“. За нея ще говори модераторът на вечерта, преводачката и литературоведка доц. д-р Анжелина Пенчева. Основната работа по антологията е извършена в Прага в рамките на преводаческа резиденция, финансирана от Чешкия литературен център, а книгата е издадена с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Република Чехия.

Д-р Димана Иванова е магистър-филолог на СУ “Св. Климент Охридски” с две специалности – славянска филология с профил чешки език и литература и френска филология. Доктор по сравнително литературознание на Карловия университет в Прага. Два пъти е носител на наградата за млади чешки преводачи от конкурса “По стъпките на Григор Ленков”, организиран от Чешки център София, както и на награда на Съюза на българските преводачи за най-добър превод от български на чужд език (2017) и още международни поетични награди в Чехия, Словакия, Полша, Хърватия и Южна Франция. Автор е на три стихосбирки на български език, а поетичните й книги и отделни стихове са публикувани на 15 езика. Днес тя е преводач и референт за образование, наука и култура в консулския отдел на Словашко посолство в София.

Какво съдържа „Гласове от сърцето на Европа. Антология на съвременната чешка поезия“ и кои познати или непознати автори ще откриете в това издание, чуйте от интервюто на Георги Митов-Геми с д-р Димана Иванова, разположено в звуковия файл под главната снимка!