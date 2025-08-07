"Повече за книгите" по Classic FM: Защо Вяра Тимчева започна „Инвазия в Евразия“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Вяра Тимчева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 11 август, от 19:30 часа, в Културен център G8 може да се срещнете с Вяра Тимчева, която ще участва във фестивала „Кино за пътешественици“. Авторката Вяра Тимчева е написала своите пътеписи с много хумор.

С книгата й „Инвазия в Евразия“ ще пътувате из малко познати кътчета на планетата и ще се смеете на глас – а това е наистина рядък деликатес! Най-пропиляна е годината без пътуване. Защото смехът и приключенията ни карат да се чувстваме живи и са най-вълшебните лекове.

Ненаситна читателка от 5-годишна, Вяра следва журналистика в СУ „Св. Климент Охридски“, а след това – литература и масови комуникации във Франция. Дипломира се с докторат от Университета в Бордо. Като студентка печели първа награда в престижен френски национален конкурс за авторска приказка, а през 2008 г. – и конкурс на българското Министерство на културата, с който излиза първата ѝ книга „Индия и Малкият Тибет, от Хималаите до пустинята“. Следват четири заглавия в жанровете пътепис, приказна литература и фентъзи. Автор е и на три книги с литературни есета на френски език, посветени на жанровете фентъзи и приказна литература, публикувани от парижкото издателство L’Harmattan. Съавтор е във френската енциклопедия за живота и творчеството на Толкин.

От дете мечтаеща да опознае света, Вяра пътува при всяка възможност – като доброволец, с хуманитарни организации, с приятели, с екскурзии. До момента е посетила 70 държави на пет континента и е живяла дългосрочно в пет европейски държави. Еднакво я очароват както планините, така и пустините; областите отвъд Северния полярен кръг и под Тропика на Рака – колкото повече разнообразие, толкова по-голямо богатство. Тя вярва, че да вдишаш за първи път въздуха на непознато място, е едно от най-великите усещания в живота.

Първите стъпки в хуманитарната дейност за Вяра са сред тибетските бежанци в Индия и Непал, а постепенно – и в Мадагаскар, Салвадор, Камбоджа. И в България има много за правене, особено в областта на детското здраве и бездомните животни.