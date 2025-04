"Повече за книгите" с Криста Янинска: Внучката на Павел Вежинов дебютира днес със „Слънцеломи"

Your browser does not support the audio element.

Възможно ли е добре познати същества от славянската митология да срещнат огромното въображение на български автор и да се превърнат в блестящ дебютен роман? Отговорът – възможно е! Резултатът е „Слънцеломи" от Вида Делчева , който излиза под знака на Orange Books.

Книгата въвежда читателите в мистичен свят, вдъхновен от богатството на славянската митология и същевременно изплетен с нишките на класическия фентъзи наратив. История за древни сили, изгубени истини и избора между светлина и мрак, книгата бележи впечатляващ старт на нов талант на българската литературна сцена.

„Слънцеломи" ще ви впусне в незабравимо приключение с магьосници, вещици, караконджули, самодиви, змейове, пророчици и, разбира се, слънцеломи. Романът е самостоятелен и е препоръчителен за читатели над 12-годишна възраст. Подходящ е за опитни читатели на фентъзи жанра, както и за тепърва прохождащите в света на магичните истории.

Какво отличава „Слънцеломи"?

Уникална амалгама между славянски митологични елементи и познати фентъзи структури.

Богато изграден свят с вътрешна логика, фолклорно вдъхновение и оригинална магическа система.

Добре изградени и запомнящи се персонажи.

Дебютен роман, но с изненадваща литературна зрялост и стил.

За автора:

Вида Делчева е запалена читателка от дете. Завършва „Книгоиздаване" в Софийския университет „Св. Климент Охридски" и любовта към книгите е неизменна част от професионалния и личния ѝ живот. Работила е като преводач от английски език, редактор на художествена литература и специалист по книжен маркетинг. Днес е част от екипа на международна природозащитна организация и се е посветила на кауза, в която силно вярва.