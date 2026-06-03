"Повече за книгите" по Classic FM: Васил Попов представя „Караеврен“

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Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Васил Попов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

След над 40 часа, прекарани в слушане на поредицата „Мамник", се стигна до финалното парче от пъзела!

„Караеврен“ е тук, за да затвори кръга на митичния свят, завладял хиляди българи. Четвърта част от фолклорната хорър поредица „Мамник“ на Васил Попов излиза като аудиокнига от Storytel, а цялата поредица в печатен вид- под знака на "Колибри".

На 4 юни 2026 от 18:30 ч. предстои една специална вечер в Националния музей „Земята и хората“, когато ще се потопите в атмосферата и ще отпразнувате дългоочакваната развръзка. Входът е свободен.

Специални гости: Авторът, който съживи легендите - Васил Попов, и гласът, който им даде живот - Владимир Пенев.

Ще потънете в атмосферата на „Караеврен“, ще чуем ексклузивни откъси от финала и ще разберете тайните зад кулисите на най-мащабната поредица у нас.

Васил Попов е съвременен български писател, отличаващ се с умението си да преплита фолклор, митология и съвременни жанрове като фентъзи, хорър и психологически трилър. Роден с усет към разказването на истории, той съчетава писателската си страст с образованието си по екология, както и с опита си от работата в National Geographic, където допринася със снимки към поредицата Explore Bulgaria. Сред най-известните му произведения са „Вълчи разкази“, сборник, който потапя читателя в магичен свят от български митове, както и „Мамник“, роман, вдъхновен от едноименния аудиосериал, отличен в конкурса Storytel Studio. Със смес от напрежение и фолклорно вдъхновение, романът „Мамник“ разгръща мрачната история на млад лекар, изправен пред древни сили. „Пермафрост“, третото му значимо заглавие, е научнофантастичен роман с фолклорна нишка, който затвърждава стила на автора като иновативен и дълбоко свързан с родната култура. Творбите му са отличавани в конкурси като „Таласъмия“, ShadowDance и „Сборище на трубадури“. Стилът му се отличава с богата атмосфера, напрегнато повествование и дълбока връзка с българската идентичност. Васил Попов е автор, който предлага модерен прочит на българската митология, правейки я достъпна и вълнуваща за новото поколение читатели. Ако търсите автентични, мистични и вълнуващи истории, книгите му са задължителни. Със своите оригинални сюжети, той успешно поставя българската фантастика на съвременната литературна карта.