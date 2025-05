"Повече за книгите" по Classic FM: Тонина Манфреди представя новия превод на "Нула, нула, нула" от Роберто Савиано

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с преводачката Тонина Манфреди, разположено в звуковия файл под главната снимка!

„Нула Нула Нула“ е най-качественото бяло брашно. Също така и кодово название сред наркотрафикантите за най-чистия кокаин на пазара. Този „жаргон“ е заглавие на забележителното разследване на Роберто Савиано за това как трафикът на кокаин въвлича света в сивата икономика и налага собствени порочни правила и поквара на своите слуги, а чрез тях и върху всички нас.

Белият прах е посипал планетата и ако не е под носа ни, той е пред очите ни. Той не е екзотика на криминалния живот, а част от всекидневието ни. Строителство, банки, необяснимо успешни бизнесмени и политици – във всяка точка на планетата, зад тях се проточва бялата нишка на коката. „Нула Нула Нула“ не разказва истории, а разкрива механизмите на съвременната световна икономика.

Огромният документален материал, събран от Роберто Савиано, е представен с присъщата за автора страст, близка по своята сила до акта на самозапалване. Смелият журналист, разобличил тъмните сделки на неаполитанската мафия в знаменития си документален роман „Гомор“, отново доказва, че най-големият враг на страха е словото. Осъден на смърт от Камората, авторът е под 24-часова охрана. През това време той опознава отблизо служителите на правоохранителните органи по света. Благодарение на тяхната информация, Роберто придобива детайлна представа за целта и мащаба на търговията с наркотици. И написва потресаващ репортаж, в който изумително съчетава емоционалния си изказ с хладнокръвен геополитически анализ. Новият превод на „Нула Нула Нула“ излиза в България под знака на "Ера".