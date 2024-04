"Повече за книгите" по Classic FM: Божана Славкова е първата българка, която спечели най-големия международен конкурс за поезия

Your browser does not support the audio element.



За първи път български автор спечели най-големия международен конкурс за поезия Mili Dueli. Божана Славкова успя да да впечатли журито на конкурса със стихотворението „Дървото с некролозите“, което пише в памет на баща си. Заедно със своето произведение тя създава и поетичен филм. В тазгодишното издание участваха 711 автори от 104 страни. Българските поети Георги Гаврилов и Даяна Чобанова също достигнаха сред финалните 50. .

„Аз съм най-младият поет, печелил този конкурс", сподели 19-годишната поетеса от Плевен пред Classic FM Radio. „Не мисля, че живеем в прозаично време. Няма много реализъм, а много поезия. Опитах се да покажа общочовешкото. Всеки трябва да пише, за да се изразява спокойно, а не да прави войни", каза още Божана Славкова.

Престижният конкурс Mili Dueli се провежда от 2012 г. по идея на босненеца Нермин Делич, който го създава, докато е още 17-годишен. Целта е да се насърчат мирът и толерантността по света чрез силата на стиховете.

Божана Славкова е завършила специалност "Флейта" в НУМСИ “Проф. Панчо Владигеров” в Бургас, но поезията, киното, визуалните изкуства и театърът съпътстват живота й. Тя разкри, че учителката й по флейта от Плевен е ученичка на преподавателката й по същия инструмент в Бургас.

Младата надежда на българската поезия очаква с нетърпение своята награда - публикация на книга, като се обсъжда на какъв език ще бъде отпечатана. През това време подготвя авторска арт инсталация на тема “Форма на свобода”. Тя ще включва лични предмети на поетесата, събрани по време на тригодишното ѝ пътуване през 18 европейски държави. Инсталацията ще бъде показана през месец май в квартал "Меден рудник" в Бургас.