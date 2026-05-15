Повече за книгите по Classic FM с Владислав Христов: Предстои премиерата на „Очевидното“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Владислав Христов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 19 май от 18.00ч. в Институт Лист- Унгарски културен институт ще бъде представена най-новата книга на Владислав Христов, озаглавена „Очевидното“.

„Войник, фотограф, духовен ученик, поет преживява собствената си индивидуалност в дистопичен и неантропоцентричен свят, където едни и същи капани дебнат заека, лисицата, човека? Свят, в който войната, човешкият провал, жестокостта, състраданието, надеждата не се поддават на (фото)обективиране. Свят, в който вече сме били човеци и най-сетне можем да бъдем нещо друго. И това е повече от очевидно. И е силно, и е вълнуващо.“ - Надежда Радулова

„Има една особена наслада и същевременно мъдрост да наблюдаваш изплъзващото се, докато кадърът на фотоапарата остава празен. Войната продължава, всекидневните камерни апокалипсиси продължават. Светът ражда притчи със същата естественост, с която ражда погром. Тази книга говори за тези неща.“ - Яна Букова

„Приветствам в новата книга на Владислав Христов „Очевидното“ не само чудесната поезия, но най-вече неговото настояване за споделяне на смисъла и значението на актуални социални явления и процеси. Това придава необичайна плътност на наситените с осезаеми цветове и звуци стихове. „Очевидното“ има по-високи цели, естетическата е изпълнена блестящо.“ - Илко Димитров

Владислав Христов е роден през 1976 г. в Шумен. Работи като журналист и фотограф. Негова поезия е публикувана в литературни издания като "Granta", "Cider Press Review", "Drunken Boat" и др. Носител е на отличия в националните конкурси: "Кратка проза" на LiterNet & eRunsMagazine (2007), "Хайку на свободна тема" (2010), "Добромир Тонев" (2015), "Славейкова награда" (2015), Международния конкурс за хайку - "Cherry blossom" (2011), голямата награда "Basho-an" (2020) на Музея Башо, Токио, първо място на японския конкурс "Akita" (2021) и др. Девет години е в класацията на 100-те най-креативни хайку автори в Европа. Член е на Световната хайку асоциация и на "The Haiku Foundation". Негови хайку са публикувани в изданията на Американската хайку асоциация "Frogpond", Световния хайку клуб "World Haiku Review", "Simply Haiku", "The Heron’s Nest", "Modern Haiku" и др. През 2016 г. хайку на Владислав Христов влиза в обучителната програма на университета Кумамото, Япония. Съставител е на първия учебник по хайку на български "Основи на хайку". Текстовете му са превеждани на 18 езика. Владислав Христов е автор на книгите „Снимки на деца“ (кратки прози, 2010), „Енсо“ (поезия, 2012), „Фи“ (поезия, 2013), „Германии“ (поезия, 2014), „Обратно броене“ (поезия, 2016), „Продължаваме напред“ (публицистика, 2017), „Germanii“ (поезия, немско издание, 2018), „Комореби“ (поезия, 2019), „Писма до Лазар“ (стихотворения, 2019), „Мопсът на Вазов“ (краткости, 2021), „Мед от оси“ (публицистика, 2023), „Пойни птици“ (поезия, 2024), „Маслен нос“ (поезия, 2025) и др.