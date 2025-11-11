"Повече за книгите" по Classic FM с Васил Попов: ""Лехуса" е персонификация на следродилната депресия"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с писателя Васил Попов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Сюжетът ни пренася в нощния покой над трънското село Вракола, който е прорязан от далечен бебешки плач и прииждането на нови демони. Този път граничните полицаи Божана и Митко ще се изправят пред още по-сложни загадки, които ще ги отведат до древен храм-кладенец и новооткрито тракийско съкровище. В разплитането на случая ще им помага и археологът Лора Кадурина – приятелка на Божана от студентските години. Ала Вракола ще се окаже тясна за мащабите на мистерията и те ще се доберат до потайностите на Странджа планина. В лабиринтите на загадката героите ще се сблъскат с нови приятели, но и с нови страхове.

Васил Попов е роден през 1990 г. в София. Завършил е екология в Софийския университет „Свети Климент Охридски“, след което три години работи за телевизионния канал „Нешънъл Джиографик“. Страстта му към фотографията го води на впечатляващи места из цяла България, а интересът му към българската природа и фолклор застава в сърцевината на бъдещия му творчески път. През 2020 година печели първия конкурс за оригинален аудиосериал, организиран от Storytel Studio. Така на българския литературен пазар се появява „Мамник“ – произведението, което променя историята на жанровата литература у нас и продължава да разкрива пред хиляди читатели енигматичните лица на българското народно творчество.

Автор е и на книгите „Вълчи разкази“ (2022), „Пермафрост“ (2023). „Лехуса“ е най-новият му роман.