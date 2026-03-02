"Повече за книгите" по Classic FM с Клери Костова-Балцер за света на "Джордж Оруел- по следите на пророка"

Your browser does not support the audio element.

Дали часовниците все още бият 13? Кой е Големия брат? Нима още ни наблюдава?

Коя е Джулия от "1984"? И още – как и защо младият бирмански полицай Ерик Блеър се превръща в световноизвестния писател Джордж Оруел? И как се е родил този прочут писателски псевдоним в света?

Светец, пророк или грешник е бил Оруел? Коя е причината за ранната му кончина? Как се раждат гениите и умират ли наистина те?

На тези и още много други тайни и загадки от живота и творчеството на Джордж Оруел се опитва да отговори Клери Балцер в книгата „Джордж Оруел – по следите на пророка“. Мистериите, литературните мистификации и шаради от произведенията му я водят в малкото градче Саутуолд в Източна Англия. Тя е сред малкото писатели, на които е позволено да надникнат в къщата Монтегю хауз, там откъдето поемат към света и стигат чак до нас неговите герои. И тя тръгва заедно с тях.

Клери Балцер е член на Обществото на Оруел, чийто патрон е синът му Ричард Блеър. Тя има честта да се познава лично с него и е горд носител на значката на обществото.