"Повече за книгите по Classic FM" с авторката на "Вангелия" "Жени Костадинова: "Живеем във времена без духовни опори като Ванга"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Жени Костадинова, разположено в звуковия файл под главната снимка!

"Вангелия" е вълнуваща притча за живота на една жена, превърнала се в символ на Надеждата. В тази приказка доброто и злото са в непрекъсната битка, но доброто побеждава, защото човекът е роден и изтъкан от Любов и Доброта. А Вярата е тази невидима сила, която води всеки човек по пътя на щастието и му дарява упование в трудните моменти. Щом имаш вяра, Бог е с теб и ти помага винаги!

Книгата разказва за необикновената съдба на Ванга, за ослепяването й, когато е била момиче и за съдбата й на пророчица, предсказала живота на хиляди хора и на десетки народи.

Официалната премиера на изданието ще се проведе на 3 юни от 18.30ч. на Сцена Дерида /ул. Цар Самуил № 32/ в София.

Баба Ванга, както я наричат хората, е сред обичаните и тачени, не само от българите, личности. Заради умението й да вижда миналото, настоящето и бъдещето, е почитана както от обикновените люде, така и от високопоставени лица. С нея се срещат президенти, министри, военни и дипломати, хора всякакви по ранг и професия. Но Ванга отдава силите и живота си най-вече в помощ на онези, които страдат, боледуват и не успяват да разрешат житейските си проблеми.

Ежедневно пред оградата на къщата й в Петрич, а по-късно и в Рупите, в периода от 1944 до 1996 година се тълпят хора, дошли с надеждата да получат от нея съвет, утеха и благословия. Българският народ приживе я нарича светица, а тя му завещава православния храм „Света Петка Българска“, който, в края на живота си, успява да построи в Рупите със средства дарени от многобройните й поклонници. Погребана е в близост до храма, а местността „Рупите“ е превърната от Фондация „Ванга“ в красив парков комплекс – място за уединение и размисъл, за вяра и връзка с невидимите божествени сили.

Приказката съдържа 27 цветни илюстрации - шедьоври от Даниела Зекина. С твърди корици, 56 страници.

Приказката на Жени Костадинова разглежда следните теми:

️Какви тайни се крият зад видимия свят?

️Какво е да си незрящ, но да имаш вътрешно зрение?

️Как едно дете преодолява омразата на мащехата си?

️Как обичта на бабата към нейната внучка може да я спаси дори от смъртта...

️Защо в една сляпа жена се влюбва най-красивият момък?

️Какво се случва, когато съдбата е по-силна от копнежа по любов и брак?

️Защо се носи трудно специалната дарба и какво е да бъдеш белязан от Бога?

За авторката:

Жени Костадинова е магистър по философия и автор на поредица от документални книги посветени на Ванга. Тя е уважаван биограф и 30-годишен изследовател на пророчицата. Книгите ѝ са преведени на много езици, дала е многобройни интервюта за български и чуждестранни медии. Стремежът ѝ е да разграничи истинската Ванга от всевъзможните ѝ изкривени образи, спекулативни твърдения и медийни сензации. Автор е и на шест стихосбирки, три детски книги с приказки и една с разкази. Основател е на Арт къща с музей „Куклите“ – вълшебно място в центъра на българската столица, в което живеят над 3000 кукли и играчки от цял свят. Жени Костадинова е творчески директор на международния фестивал „Магията на куклите“, инициатор на Националния конкурс за приложно и литературно творчество „Виж моя ангел“. През 2016 г. получава Благодарствен знак от Вицепрезидента на Република България г-жа Маргарита Попова за създаденото от нея уникално арт пространство и духовно-естетическата ѝ работа с деца.

За илюстраторката:

Даниела Зекина е родена в София. Повече от 30 години живее и работи в Монреал, Канада. Завършила е дизайн и илюстрация на книгата в Академията за изящни изкуства в София. Илюстрирала е над 60 детски книги, стихосбирки и романи на български и канадски издателства. Нейни илюстрации са селектирани за Международния панаир на детската книга в Болоня, Италия. Участвала е в множество самостоятелни и групови изложби в Европа, Северна и Южна Америка. През 2009 г. печели Голямата награда на Международната изложба на миниатюрата (Леви, Квебек). Има многобройни награди. Твори в областта на живописта, рисунката, илюстрацията и гравюрата. Нейните творби са фигуративни по форма, с ефирна композиция и разнообразие от фини детайли. Темите често са свързани с митологията и нейните мистерии. Картини на Даниела Зекина са постоянно изложени в галерия „Жанин Блейс“ (Норт Хатли, Квебек), галерия „Мойшен“ (Сан Мигел де Алиенде, Мексико).