"Повече за книгите" по Classic FM: Росен Идеалов представя новата стихосбирка на баща си в София

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Росен Идеалов, разположено в звуковия файл под главната снимка!

На 31 юли от 20.00ч. в клуб "Singles" на НДК един от най-уважаваните български кларинетисти и педагози Росен Идеалов и талантливата българска пианистка Надежда Цанова ще представят Музикално - поетичен рецитал за премиерата на новата стихосбирка на бащата на Росен Идеалов. Входът ще бъде свободен. Два дни по-рано двамата музиканти ще участват на авторитетен фестивал в Сърбия.

Известният български кларинетист Росен Идеалов (р. 1959) е възпитаник на Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ във Варна и на Националната музикална академия „Проф. П. Владигеров” в София – в класа на проф. Сава Димитров (кларинет) и на проф. Константин Чилев (камерна музика). Участва в майсторски класове на Аурелиан-Октав Попа по съвременна музика и интерпретация. Лауреат е на Седмото общобългарско състезание за певци и инструменталисти (1984) в специалностите кларинет и камерна музика. През 2021 защитава докторска дисертация към катедра „Камерна музика и съпровод“ при НМА „Проф. П. Владигеров“.

Росен Идеалов концертира активно повече от 45 години като солист и камерен изпълнител у нас и в чужбина – Италия, САЩ, Германия, Австрия, Чехия, Русия, Словакия, Унгария, Китай, Корея, Румъния, Северна Македония и др. Бил е солист на Софийската филхармония, Симфоничния оркестър на БНР, Камерния оркестър „Софийски солисти“ и много други национални симфонични, камерни и духови оркестри.

Участвал е на сцените на най-престижни международни музикални форуми и фестивали – Wien Modern, Triest Prima, „Варненско лято”, „Софийски музикални седмици”, „Мартенски музикални дни“, „Салон на изкуствата” и „Новогодишен музикален фестивал“ – НДК София, „Аполония”, „Musica Nova”, „Звук и връзка” и др.

Репертоарът му наброява над 700 произведения от Ренесанса до наши дни. Той е изключително търсен изпълнител на съвременна музика. Над 250 музикални произведения са написани за него от изтъкнати български композитори от различни поколения. Има издадени над 16 компактдиска, както и многобройни студийни записи за Българското национално радио и Българската национална телевизия, Радио Варна, WDR – Кьолн.

От 1999 Росен Идеалов е преподавател по камерна музика, кларинет и оркестрово свирене в Националното музикално училище „Любомир Пипков“ в София. От 2006 е също асистент в катедра „Камерна музика и съпровод“ в НМА „Проф. П. Владигеров”. Изнасял е майсторски класове и лекции в университети в САЩ. Ежегодно провежда майсторски класове в рамките на лятната академия за изкуства „Огънят на Орфей“. Автор е на много преработки за духови ансамбли. Двукратно е включван в каталога на университета в Кеймбридж „Who is Who” (1993 и 1995).

Идеалов е носител на престижни отличия. През 1999 е удостоен с награда за педагогически постижения на международните конкурси „Музиката и земята” и „Млади виртуози” в София. През 2005 получава наградата на Съюза на българските композитори „Златно петолиние” за високи художествени постижения и принос за разпространението на българската музика. Двукратно е носител на наградата „Златна лира” на Съюза на музикалните и танцови дейци в България за върхови постижения в изпълнителското изкуство и високи педагогически постижения (2009 и 2019). За компактдиска „Диалози” и концерта-промоция получава заедно с виолочелистката Георгита Бояджиева наградата „Кристална лира” на СМТДБ в категорията „Камерна музика”(2012).