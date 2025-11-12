"Повече за книгите" по Classic FM: Проф. Николай Овчаров изследва историята и ритуалите на Латинска Америка

Your browser does not support the audio element.

Чуйте интервюто на Георги Митов-Геми с проф. Николай Овчаров, разположено в звуковия файл под главната снимка!

След като разведе хиляди читатели из родното Средновековие с двата знакови тома „Великите владетели на Второто българско царство“ и „Аристокрацията на Второто българско царство“, популярният археолог проф. Николай Овчаров насочва изследователския си взор към по-далечни земи!

Подгответе се за дълго и вълнуващо пътешествие към Централна и Южна Америка, където ще ви пренесе новият впечатляващ труд на историка – „Великите древни цивилизации на Америка“ (ИК „Сиела“).

Книгата ще получи и официалната си премиера на 12 ноември 2025 г. от 18:30 ч. в зала „Ботев“, Hyatt Regency Sofia (пл. „Васил Левски“). Това е първото заглавие, издадено с подкрепата на Експлорърс клуб България – организация, която още от своето създаване поставя сред основните си задачи подкрепта на значими географски и исторически изследвания.

В разговора за историята на древните култури на Америка заедно с автора ще се включи и журналистът Симеон Идакиев. Модератор на събитието ще бъде журналистката и водеща Марина Цветкова.

Написано в характерния за проф. Николай Овчаров увлекателен и сладкодумен стил, изданието проследява развитието на цивилизациите на маите, ацтеките, олмеките, толтеките и инките, които не спират да предизвикват огромен интерес у читатели, изследователи и туристи по цял свят.

Книгата помества вълнуващите пътеписи на проф. Овчаров от пътешествията му в Мексико, Гватемала, Хондурас, Белиз, Перу и Боливия. Пред очите на читателя се разкриват най-пищните и любопитни детайли от живота в Ацтекската империя и нейната столица Теночтитлан; от Мачу Пикчу, Олянтайтамбо и Куско; от обичаите, празниците и забележителностите на Мексико Сити.

Със забележителна прецизност проф. Овчаров разкрива интригуващи подробности за йерархията в древните общества, сложните им религиозни ритуали, както и причините за техния колапс и пропукващите се системи на отношенията между аристокрация и простолюдие.

Кой е уникалният музей в Лима, за който си струва да прекосиш океана? Кой император издига резиденцията Мачу Пикчу в долината на Урубамба? Кои са най-впечатляващите гледки в имперската столица Куско? Кой е истинският прототип на легендарния Индиана Джоунс?

Отговорите на всички тези въпроси оживяват в богат, проницателен и задълбочен разказ, който не само информира, а и въздейства на читателя; предава атмосферата, емоцията и множеството цветове на Латинска Америка, които я превръщат в дестинация за всяка приключенска душа с усет за мистичното.

„Великите древни цивилизации на Америка“ рисува главозамайващи пейзажи, сред които оживяват прецизни градежи, обширни империи, високи пирамиди, градове във висините, съкровища от злато и нефрит. След тази книга няма как да не ви се прииска да стегнете багажа и наистина да потеглите към тези уникални земи, които се усещат като съвсем различна вселена от нашата!

Изданието е осъществено с подкрепата на проф. Климент Найденов, декан на Геолого-географският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и председател на Експлорърс Клуб България.

Снимка: БГНЕС

За автора

Професор доктор на историческите науки Николай Овчаров е археолог, известен със своите проучвания в Перперикон, Татул, Велико Търново, Велики Преслав, Мисионис и Урвич. Автор е на десетки книги и стотици публикации на тема средновековна история и е преподавал в редица български и чужди университети. Кавалер е на орден „Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие за изключителни заслуги в областта на културата и е носител на най-високото отличие на Министерството на културата – „Златен век“ с огърлие. През 2024 г. става почетен професор на Стопанската академия „Димитър А. Ценов“.