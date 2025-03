"Повече за книгите" по Classic FM: Представят сборника "Образът на жената в литературата" в СУ

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с гл.ас. д-р Радея Гешева, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Млади изследователи, преподаватели и постдокторанти от Факултета по класически и нови филолологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Института за литература – БАН представят сборника „Образът на жената в литературата“, публикуван от издателство „Парадигма“ (Парадигма, 2024). Инициативата се осъществява в рамките на изследователски проект „Образът на жената в литературата“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“.

На 27 март 2025 г. от 18:00 ч. ще се състои премиерата на сборника „Образът на жената в литературата“. То ще бъде със специалното участие на проф. д-р Гергана Петкова, декан на ФКНФ, доц. д-р Елка Димитрова, директор на Института за литература – БАН, проф. д-р Петър Моллов, зам. - декан на ФКНФ и доц. д-р Людмила Малинова, Институт за литература – БАН. Той е в обем над 300 страници с научни изследвания, свързани със социалната роля, функции, разбирания за жената в различни литератури, митологии, интерпретациите на женската личност в различен контекст, връзките между литературното и музикалното пространство. Изданието е публикувано от издателство „Парадигма“ и е резултат от проведената на 19 и 20 юни 2024 г. в Големия салон за Института за литература – БАН Първа национална научна конференция с международно участие за студенти, млади учени, докторанти и постдокторанти със същото заглавие. Организационният екип е в състав: ръководител – гл.ас. д-р Радея Гешева – специалност „Италианска филология“, гл. ас. д-р Илияна Чалъкова – специалност „Португалистика и лузофонски изследвания“, гл. ас. д-р Мартин Димитров и докт. Милена Сахакян – специалност „Японистика“, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“ и гл. ас. д-р Виолета Вичева и гл. ас. д-р Елена Борисова от Институт за литература – БАН. Научен редактор на сборника е проф. д-р Петър Моллов – зам. – декан на ФКНФ и утвърден учен в областта на испанската литература, сатирата, пародията, карикатурата в испанската поезия от епохата на Барока, експерт в областта на творческото и критическото писане.

Проектът се организира с подкрепата на Факултета по класически и нови филологии (ФКНФ) – най-големия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със своите 13 катедри и 22 специалности – и на Института за литература - БАН – една от значимите научни институции у нас.

Целта на проекта е да представи многоликата и многопластова същност на жената като субект и обект в различни литератури и да изгради мрежа от контакти между студенти, преподаватели, изследователи от различни образователни институции. В конференцията участие взеха 40 студенти, млади учени, докторанти и постдокторанти. В сборника са публикувани 28 изследвания от 30 участници, отговарящи на академичните и научните стандарти за иновативност и качество. Авторите са представители на девет български научни и образователни институции – Института за литература при БАН, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Нов български университет, Югозападния университет „Неофит Рилски“, Института за балканистика с център по тракология „Проф. Александър Фол“, УниБИТ, СУ „Христо Ботев“ – Айтос.

По време на премиерата гостите ще могат да се насладят на музикалния поздрав от струнен квартет Con brio и на изпълнение – изненада, селектирано от специалиста по координация и връзки с обществеността на ФКНФ и експерт в музикалната сфера – Теодорина Кожухарова.

Изказват се специални благодарности на деканското ръководство на Факултета по класически и нови филологии, на Института за литература – БАН, на издателство „Парадигма“ и на медийните партньори на събитието.