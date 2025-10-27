"Повече за книгите" по Classic FM: Майк Дауни представя в София първия превод извън родината му на "Истрия в черно"

Your browser does not support the audio element.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с Майк Дауни /превод: Мартин Петров/, разположено в звуковия файл под главната снимка!

Специален гост на 11-ото издание на "Синелибри" е Майк Дауни, водещият ирландско-британски филмов продуцент, публицист, университетски преподавател, председател на Европейската филмова академия. Дауни е носител на отличието офицер на Ордена на Британската империя, а през 2022 г. университетът „Уорик“ му присъжда почетното звание доктор хонорис кауза за значителен принос към световното кино. В България е известен и като автор на приключенската мистерия „Златото на Истрия“, книга първа от трилогията „Цветовете на Истрия“.

Тази есен Майк Дауни ще представи в София втората книга от поредицата, озаглавена „Истрия в черно“. Една история за омразата, която покълва щедро в наранените сърца, и за нейната вечна съперница – прошката. Романът разказва за семейни загадки и тайни от миналото на едно хърватско семейство в три бурни исторически периода. Участта на тази фамилия е отражение на различните превъплъщения на една красива и изтерзана от човешки грешки страна и свидетелство за желанието на хората да вярват в нещо повече от тях самите.

В книгата се преплитат три времеви нишки, разкриващи ни съдбата на едно хърватско семейство в три бурни исторически периода. Ученият Пепи и любимата му Лидия се опитват да намерят път един към друг по време на Втората световна война, когато е създадена фашистката Независима хърватска държава. Път, който ги отвежда до Аржентина. Племенникът на Пепи, партизанинът Нино, и съпругата му Файда, верни на идеалите си, които по-късно ще бъдат покрити със забрава, работят за изграждането на нова Югославия по времето на Тито. А в съвременна Хърватия Марко, внукът на Нино, и приятелите му се сблъскват с възраждащите се фашистки движения и осъзнават, че раните от миналото могат лесно да прокървят отново.

Премиерата на „Истрия в черно“ ще се състои на 27 октомври от 18:00 ч. в One Gallery на ул. „Дякон Игнатий“ 1а. Достъпът до събитието е свободен!